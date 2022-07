Sagan spadol a nemohol bojovať o triumf. Špecifickú etapu ovládol Clarke

Peter Sagan mal tesne pred prvým sektorom pavé pád. V pretekoch pokračoval, no od pádu jazdil vzadu a z hlavnej skupiny rýchlo vypadol. Do cieľa prišiel na 147. mieste s viac ako 11-minútovou stratou.

Wout van Aert mal pád, no dokázal sa vrátiť dopredu. V kľúčovej fáze pretekov pomáhal lídrom, aby minimalizovali svoju stratu. Van Aert naďalej vedie aj bodovaciu súťaž (178 bodov).

"Z víťazstva v dnešnej etape mám veľkú radosť. V zime som nemal tím, za ktorý by som pretekal. Teší ma, že som využil šancu. Štyristo metrov pred cieľom som mal na Van den Hoorna veľkú stratu, no odštartoval som stíhaciu jazdu a vyšlo to. Nemôžem uveriť, že som vyhral, Modlil som sa, aby to dobre dopadlo," uviedol Clarke v prvej reakcii.

Vo štvrtok Tour pokračuje etapou do Longwy. V roku 2017 tu zvíťazil Peter Sagan. Vo štvrtok bude mať etapa identický záver.

Detailný priebeh 5. etapy na Tour de France 2022

Prvá polovica etapy bola jednoduchšia. Šprintérsku prémiu v Mérignies prešiel najprv trojčlenný únik a v pelotóne sa bojovalo o 7. miesto a body do súťaže o zelený dres. Fabio Jakobsen (Quick-Step) bol najrýchlejší z balíka a získal 9 bodov.