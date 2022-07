Ďakoval aj slovenskej manželke. Matthews v úniku oslavuje etapové víťazstvo

"Je to ďalšia časť pekného príbehu mojej kariéry, keď som raz bol dole, raz zase hore. Moja žena a dcérka mi stále verili a dodávali energiu, aby som mohol bojovať o najvyššie priečky. Chcel som im dokázať, že na to mám.

Vyhliadol som si túto etapu, dnes to bola pre mňa možno posledná príležitosť. Nechcel som byť opäť len druhý, dal som do toho všetko. Stále som myslel na svoju rodinu, ktorá musela obetovať veľa pre môj úspech. Aj vďaka nim som dnes uspel," povedal Matthews v cieli na adresu svojej slovenskej manželky Kataríny.

Peter Sagan nezapojil do boja o víťazstvo. Bol členom pelotónu, ktorý má na únik výraznú stratu. Slovenský cyklista prišiel do cieľa na 132. mieste s 25,5-minútovou stratou.

V nedeľu čaká cyklistov vyše 200-kilometrová etapa do Carcassonne s dvomi horskými prémiami 3. kategórie a jednou šprintérskou.

Až 150 kilometrov pred cieľom sa z výrazne zredukovaného pelotónu podarilo utiecť približne dvadsiatim jazdcom. Pelotón obsahoval asi 30 jazdcov, zaostali aj pretekári ako Roglič, ale postupne sa začali skupiny vracať späť do balíka, keď Jumbo konečne spomalilo. Za pelotónom sa pohyboval aj Peter Sagan.

Na začiatku pretekov sa odohrával takmer hodinový boj, keď sa striedali nástupy. Hneď na prvom kopci skúsil zaskočiť tím Jumbo Visma, ktorý nastúpil z balíka a pokúsil sa dostať do úniku. Holandský tím však nič také nedovolil.

V záverečnom stúpaní najskôr viedol Matthews, ktorého tri kilometre pred cieľom predstihol Bettiol. Austrálčan sa však dokázal dotiahnuť na Taliana a na jeho následný nástup už súper nenašiel odpoveď.

Matthews vyhral etapu s 15-sekundovým náskokom pred Bettiolom, tretí finišoval Pinot (+ 34 s).

"Mohli ste vidieť, ako veľmi som chcel vyhrať a preto som išiel do úniku. V skupine bolo veľa vrchárov, mal som z nich strach, preto som chcel prísť do cieľového stúpania s náskokom. V závere som sa snažil držať si svoje tempo a keď sa zlomilo stúpanie, dostihol som Alberta a zaútočil som," povedal Matthews do kamier Eurosportu.

Celkové poradie - jednotlivé dresy:

ŽLTÝ ZELENÝ BODKOVANÝ BIELY TÍMOVÁ KLASIFIKÁCIA

Priebežné celkové poradie