Sagan nestíhal tempu najlepších, Pedersen vyhral z úniku

SAINT ÉTIENNE. Víťazom 13. etapy na Tour de France sa stal Mads Pedersen.

V špurte trojčlennej skupiny zdolal v 192,6 km dlhej etape z Bourg d’Oissans do St. Étienne druhého Brita Freda Wrighta z Bahrainu Victorious a tretieho Kanaďana Huga Houleho z Israelu-Premier Tech.

Peter Sagan do boja o prvenstvo nezasiahol. V úvode etapy jazdil na čele pelotónu, no do úniku sa nepokúšal dostať. Nakoniec prišiel do cieľa na 147. priečke s 20-minútovou stratou.