Olympiádu vyhral na horskom bicykli. Na Tour ako prvý dobyl Alpe d'Huez

V kráľovskej etape celý deň jazdil v úniku. V kopcoch so súpermi stíhal. Skončil na výbornom treťom mieste. Je to jeho najlepší výsledok od februára 2019.

Po návrate do pelotónu nedokázal na svoje úspechy nadviazať. Trápil sa, no odmietal sa vzdať. Tvrdil, že ho ostatní podceňujú a on vytrvá.

Je to príležitosť pre šprint, no uspieť môže aj únik. Je to jedna z ojedinelých príležitostí do konca pretekov ak pre Sagana.

Pogačar to dvakrát skúsil, prvýkrát približne tri km pred páskou a druhý niečo vyše kilometer, ale Vingegaard bez problémov odpovedal.

Pidcock si už v závere nenechal vziať triumf. Dosiahol víťazstvo na obávanom Alpe d'Huez, čo ešte podčiarklo úspech mladého univerzála, ktorý vlani zaznamenal prvý triumf na klasike Brabantský šíp.

"Nie je to zlé, že? Toto mi spravilo celú Tour. Aj keby sa niečo stalo a každý deň by som zaostal, je mi to jedno. Vyhrať etapu na mojej prvej Tour je skvelé. Cieľom bolo dostať sa do úniku. Včera som stratil dosť času a tak som dúfal, že ma doň pustia. Ak by som sa chcel odtrhnúť na Galibieri, tak by mi to asi nevyšlo, ale v zjazde áno.

Jumbo nechcelo riskovať naháňať ma. Nakoniec to vyšlo a je to neskutočné. Keď sa predierate medzi vlajkami, fanúšikmi a neviem kým ešte, tak to inde nezažijete. Len na Alpe d'Huez na Tour," povedal víťaz etapy.

Priebežné celkové poradie