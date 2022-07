Etapu narušil protest. O víťazovi napokon rozhodol fotofiniš

Do úniku sa chcelo dostať hneď po štarte mnoho cyklistov, no pelotón nasadil v úvodnej časti z kopca vysoké tempo a tak sa nik nedokázal oddeliť.

Utorňajšia trasa bola ideálna pre únik, na pelotón čakal od začiatku zvlnený terén so štyrmi vrchárskymi prémiami. Po dvoch štvrtej a jednej tretej kategórie sa rozhodovalo na záverečnom stúpaní do cieľa v Megeve dlhom 19,3 km s priemerným sklonom štyri percentá.

Šesť kilometrov pred páskou zaútočil Luis Leon Sanchez, vytvoril si mierny náskok, ale na vrchole sa všetko zišlo dokopy a v špurte do kopca triumfoval Cort Nielsen. Pre dvadsaťdeväťročného Dána to bol druhý triumf na Tour v kariére.

Kämna cítil veľkú šancu a práve on bol v závere aktívny. Snažil sa rozbiť stále užšiu skupinu lídrov, ktorí už predbehli aj Bettiola, ale nepodarilo sa mu to.

Kämna finišoval so stratou 22 sekúnd a potom dlho vyčkával na to, či to Pogačar do cieľa stihne. Slovinec si žltý dres tesne udržal a v závere ešte v špurte zdolal svojich najväčších konkurentov.

Nemecký pretekár Bory sa síce nedostal na čelo, no v celkovom poradí sa posunul hneď za dvojnásobného obhajcu celkového triumfu, na ktorého stráca 11 sekúnd. Na tretie miesto odsunul Dána Jonasa Vingegaarda z Jumbo-Visma (+39 s).

Žltý dres: Celkové poradie