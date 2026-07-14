    VIDEO: Dostali špinavú izbu s pavučinami. Nórski bratia museli spať na balkóne

    Tobias Johannessen (vľavo)
    Tobias Johannessen (vľavo) (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. júl 2026 o 14:58
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    Problémy s ubytovaním mal aj Pogačar.

    Nórski cyklisti Tobias a Anders Johannessenovci si počas voľného dňa na pretekoch Tour de France našli netradičné miesto na prenocovanie.

    Pre viditeľný prach, pavučiny a známky plesne si bratské duo tímu Uno-X Mobility presunulo matrace na balkón hotelovej izby.

    S nepriaznivými podmienkami na svojom ubytovaní sa počas voľného dňa stretli aj iné tímy, vrátane lídra pretekov Tadeja Pogačara a jeho kolegov z SAE Team Emirates.

    Ich hotel mal totiž problémy s dodávkou elektrickej energie a za každým, keď chcel tím zapnúť klimatizáciu, vypadol prúd. Problém údajne ovplyvnil aj prenosné klimatizačné systémy tímu, pričom cyklistov trápia od začiatku Tour extrémne horúčavy.

    VIDEO: Bratia Johannessenovci spali na balkóne

    Práve na tieto správy reagovali nórski bratia. „Mohlo by to byť horšie, toto je naše ubytovanie,“ napísal Anders na sociálnej sieti X spoločne s videom, ktoré zachytáva známky plesne a pavučiny.

    Tímy majú počas Tour len minimálnu kontrolu nad svojím ubytovaním. Hotely totiž vyberá spoločnosť ASO, organizátor pretekov. Tour často prechádza cez odľahlé oblasti krajiny a výber je tak obmedzený a štandard ubytovania sa z noci na noc môže výrazne líšiť.

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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    The pack rides during the tenth stage of the Tour de France cycling race with start in Aurillac and finish in Le Lioran, in France, Tuesday, July 14, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    The pack rides during the tenth stage of the Tour de France cycling race with start in Aurillac and finish in Le Lioran, in France, Tuesday, July 14, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
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    Domov»Tour de France 2026»VIDEO: Dostali špinavú izbu s pavučinami. Nórski bratia museli spať na balkóne