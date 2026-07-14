VIDEO: Dostali špinavú izbu s pavučinami. Nórski bratia museli spať na balkóne

Nórski cyklisti Tobias a Anders Johannessenovci si počas voľného dňa na pretekoch Tour de France našli netradičné miesto na prenocovanie.
Pre viditeľný prach, pavučiny a známky plesne si bratské duo tímu Uno-X Mobility presunulo matrace na balkón hotelovej izby.
S nepriaznivými podmienkami na svojom ubytovaní sa počas voľného dňa stretli aj iné tímy, vrátane lídra pretekov Tadeja Pogačara a jeho kolegov z SAE Team Emirates.
Ich hotel mal totiž problémy s dodávkou elektrickej energie a za každým, keď chcel tím zapnúť klimatizáciu, vypadol prúd. Problém údajne ovplyvnil aj prenosné klimatizačné systémy tímu, pričom cyklistov trápia od začiatku Tour extrémne horúčavy.
VIDEO: Bratia Johannessenovci spali na balkóne
Práve na tieto správy reagovali nórski bratia. „Mohlo by to byť horšie, toto je naše ubytovanie,“ napísal Anders na sociálnej sieti X spoločne s videom, ktoré zachytáva známky plesne a pavučiny.
Tímy majú počas Tour len minimálnu kontrolu nad svojím ubytovaním. Hotely totiž vyberá spoločnosť ASO, organizátor pretekov. Tour často prechádza cez odľahlé oblasti krajiny a výber je tak obmedzený a štandard ubytovania sa z noci na noc môže výrazne líšiť.