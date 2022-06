Prekvapujúci útok slávil úspech. TotalEnergies má ďalšie víťazstvo

Jazdec tímu TotalEnergies zvládol etapu z Rives do Gap v čase 4:22:17 h a pred krajanom Pierreom Rolandom finišoval s trojsekundovým náskokom.

Vedúci pretekári výborne spolupracovali a keďže v pelotóne sa nenašlo dostatok tímov na to, aby sťahovali svoje manko, bola to napokon šestica pretekárov, ktorá si to rozdala o etapové víťazstvo v prestížnych pretekoch.