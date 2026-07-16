Jeden pomáha majstrovi sveta, druhý má špeciálne úlohy. V pelotóne Tour počuť aj češtinu

Posledným zástupcom Slovenska na Tour de France bol v roku 2023 Peter Sagan. Odvtedy slovenský cyklista na najslávnejších pretekoch chýba.
- 12. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
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A kým Slovensko stále hľadá nástupcu Sagana, na Tour sa vystriedali už štyria českí cyklisti.
Až traja sú súčasťou tohtoročného pelotónu - Mathias Vacek (Lidl-Trek), Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) a Jakub Otruba (Caja Rural - Seguros RGA).
Česko má na francúzskych cestách troch pretekárov prvýkrát od roku 2017, keď na Tour štartovali Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar a Ondřej Cink.
„Česi môžu mať po dlhých rokoch víťaza etapy," nebál sa pred štartom pretekov predpovedať Kreuziger, športový riaditeľ tímu Bahrain Victorious.
Po 11. etapách je jasné, že na posledné české etapové víťazstvo na Tour de France z roku 2015, o ktoré sa postaral Štybar, zatiaľ nikto z trojice nenadviazal. K úspechu však nemali ďaleko a viackrát dali o sebe výrazne vedieť.
Kto sú českí cyklisti na Tour de France 2026 a ako sa im darí?
Tour je veľká drina, vraví najlepší
Je júnová nedeľa a český cyklista Mathias Vacek raňajkuje ryžu s vajíčkom a lievance s lekvárom a jogurtom.
O zopár hodín neskôr prichádza do cieľa Spoločných majstrovstiev Českej a Slovenskej republiky v cestnej cyklistike 2026 na prvom mieste.
Predbehol aj slovenského šampióna Lukáša Kubiša. Obaja získali už tretí majstrovský titul svojej krajiny.
„Bol to dobrý tréning," vravel Vacek po pretekoch s úsmevom.
Dvadsaťštyriročný pretekár je veľkou nádejou českej cyklistiky. Na Grand Tour debutoval v roku 2024 na Vuelte. Dvakrát skončil v etape druhý a chvíľu obliekal biely dres pre lídra pretekárov do 25 rokov.
Podobný úspech zopakoval aj na vlaňajšom Giro d'Italia, kde lídrovi Madsovi Pedersenovi, majstrovi sveta z roku 2019, pomohol získať cyklámenový dres pre víťaza bodovacej súťaže.
Po sklamaniach na jarných klasikách sa presunul do španielskeho pohoria Sierra Nevada. Počas vysokohorského sústredenia schudol štyri kilogramy a výsledok sa okamžite dostavil.
Vacek skončil v generálke pred Tour de France tretí v celkovom hodnotení pretekov Okolo Švajčiarska. Pred ním boli iba excelentní vrchári Richard Carapaz a víťaz Tadej Pogačar.
Spolu s notebookom, na ktorom sa počas Tour plánoval hrať počítačovú hru Call of Duty, si do Barcelony, kde najslávnejšie preteky tento rok štartovali, priniesol aj skvelú formu.
V prvom týždni patril medzi najvýraznejších jazdcov pelotónu. Najviac na seba upozornil v 4. etape, kde najprv pomohol Madsovi Pedersenovi k víťazstvu z úniku, potom bol sám odmenený bielym dresom pre najlepšieho mladíka. V celkovom hodnotení mu patrilo 10. miesto.
Vacek tak skompletizoval zbierku bielych dresov zo všetkých troch Grand Tour, čo sa mu podarilo iba ako štvrtému pretekárovi. Pred ním na tento hetrik dosiahli Egan Bernal, Remco Evenepoel a Juan Ayuso, dnes veľké mená svetovej cyklistiky.
„Týmto bielym dresom som uzavrel kruh a teraz sa môžem začať sústrediť na ďalšie farby," vravel v pondelok počas voľného dňa.
Pri premiérovej účasti na Tour hovorí, že je to zatiaľ veľká drina. „Prakticky v každej etape som pracoval pre tím, takže nebolo veľa priestoru si niekde oddýchnuť."
Za najťažšiu etapu označil tú šiestu, počas ktorej pelotón stúpal na legendárny Col du Tourmalet.
„Bol to asi jeden z najťažších dní, ktoré som kedy na bicykli zažil," priblížil s tým, že veľké teplo, ktoré panuje na francúzskych cestách, ho veľmi vyčerpáva.
Okrem tímových cieľov sa bude chcieť sústrediť aj na vlastné ambície, s ktorými na Tour prišiel. A to získať etapové víťazstvo.
„Príležitostí nebude veľa, možno príde len jedna a tú budem musieť využiť," dodal Vacek.
Cieľ? Finišovať v top 3
Kým Vacek si na Tour priniesol notebook, na ktorom okrem hrania hier plánoval sledovať aj MS vo futbale, jeho reprezentačný kolega Pavel Bittner si nechcel doma zabudnúť gumové medvedíky.
„Zobral som si zopár balíkov, s ktorými sa podelím aj v tíme. Určite to zdvihne morálku," žartoval cyklista tímu Picnic PostNL.
V holandskej stajni pôsobí od roku 2021. Na Tour de France štartoval aj vlani, tento rok je šprintérskou jednotkou.
V hromadných dojazdoch sa mu ale zatiaľ nedarilo, jeho maximum je 5. miesto z 8. etapy. Okrem toho obsadil 16., 11. a 23. miesto.
„Verím, že som schopný zabojovať aj o najlepšiu trojicu," vraví 23-ročný pretekár.
Jeho doteraz najväčším úspechom je víťazstvo v etape na Vuelte 2024. Na cieľovej páske vtedy predbehol Wouta van Aerta.
Hoci už od začiatku kalendárneho roku vedel, že sa zúčastní Tour, v máji si na pretekoch v Dunkirku počas šprintu natrhol šľachu v pravom členku. Napriek pauze sa dokázal dobre pripraviť a blok z tesných dojazdov nemá.
„Pretekám tu proti skvelým šprintérom, ktorí vedia, čo robiť a čo nie. Ale nesmiete sa ich báť. Musíte vedieť, kedy lakte vystrčiť," vraví.
Za najväčšiu šprintérsku hviezdu na Tour považuje Belgičana Tima Merliera, ktorý vyhral už dve etapy.
Pri druhej účasti na Tour de France ho teší, že v pelotóne počuje aj češtinu a že na najslávnejších pretekoch sa môže stretnúť aj s najlepším kamarátom Jakubom Otrubom.
Majster únikov
„Plním si detský sen," vravel pred štartom Tour de France Jakub Otruba.
O tom, že bude štartovať, sa od tímu Caja Rural - Seguros RGA dozvedel až na konci júna. Španielsky druhodivízny tím dostal na Tour divokú kartu.
A český pretekár v ňom plní špeciálnu úlohu. Na Tour de France bol v prvom týždni viditeľný, dvakrát sa predstavil v úniku.
Pred pelotónom strávil v siedmej a ôsmej etape 313 kilometrov a nebyť zákazu od tímu, aby do úniku nešiel tretí deň za sebou, priblížil by sa päťstovke. Presne toľko kilometrov strávil v únikoch minulý rok na španielskej Vuelte.
„Na to som tu prišiel," smial sa 28-ročný cyklista.
Keď ako malý chlapec sledoval stúpania počas Tour v televízii, vravel si, že tých cyklistov predsa nemôžu bolieť nohy. Dnes ako profesionál vraví, že ich bolia.
Rodák z Olomouca sa dokázal medzi elitu prepracovať z českých klubov. Päť rokov pôsobil v tíme Elkov, ďalšie dva v konkurenčnom ATT Investments.
Od roku 2025 pôsobí v druhodivíznom španielskom zoskupení Caja Rural, kde sa stal špecialistom na zviditeľnenie sponzorov v únikoch.
Je náročné dostať sa do úniku na Tour de France? „Záleží, aká je etapa. V rovinatých sa stačí na štarte postaviť do prvého radu a potom nastúpiť.
V kopcovitých, kde je šanca, že únik môže vyhrať etapu, je to náročné. V takýchto momentoch sa preteká tak dlho, že všetkým už dôjde voda, jedlo, sily aj chuť," vysvetľuje Otruba.
Aby sa pretekár dostal do úniku, potrebuje podľa neho dobrú výkonnosť, pozičnú jazdu, inštinkt a niekedy aj trochu šťastia.
Otruba to svoje bude skúšať aj v druhom a treťom týždni. „Kým sú nejaké šance, vždy stojí za to do úniku skočiť," vraví.
Jeho cieľom je dostať sa do úniku, ktorý bude bojovať o víťazstvo v etape.
Celkové poradia po 11. etape
Žltý dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
39:25:08 h
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 3:36 min
3.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:06 min
4.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 4:22 min
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 4:35 min
6.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:44 min
7.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 5:08 min
8.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 5:45 min
9.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 6:34 min
10.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 11:49 min
Zelený dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
319 b
2.
Biniam Girmay
NSN Cycling
276 b
3.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
225 b
4.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
215 b
5.
Max Kanter
XDS Astana
205 b
6.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
160 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
107 b
9.
Anthony Turgis
TotalEnergies
105 b
10.
Huub Artz
Lotto Intermarché
94 b
Bodkovaný dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
42 b
2.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
27 b
3.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
19 b
4.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
18 b
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
18 b
6.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
17 b
7.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
16 b
8.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
16 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
14 b
10.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
12 b
Biely dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
39:29:30 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 13 s
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 46 s
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 2:12 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 9:16 min
6.
Ramses Debruyne
Alpecin - Premier Tech
+ 11:51 min
7.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 16:10 min
8.
Lennert Van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 34:24 min
9.
Mathias Vacek
Lidl - Trek
+ 48:57 min
10.
Alex Baudin
EF Education - Easypost
+ 1:01:24 h
Tímová klasifikácia:
Poradie
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
118:13:29 h
2.
UAE Emirates - XRG
+ 24:18 min
3.
Visma Lease a Bike
+ 38:51 min
4.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 44:28 min
5.
Decathlon CMA CGM Team
+ 1:08:03 h
6.
EF Education EasyPost
+ 1:24:23 h