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    12. etapa
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    Jeden pomáha majstrovi sveta, druhý má špeciálne úlohy. V pelotóne Tour počuť aj češtinu

    Český cyklista Mathias Vacek počas Tour de France 2026.
    Český cyklista Mathias Vacek počas Tour de France 2026. (Autor: REUTERS)
    Martin Turčin|16. júl 2026 o 14:48
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    Kto sú českí cyklisti na Tour de France 2026?

    Posledným zástupcom Slovenska na Tour de France bol v roku 2023 Peter Sagan. Odvtedy slovenský cyklista na najslávnejších pretekoch chýba. 

    A kým Slovensko stále hľadá nástupcu Sagana, na Tour sa vystriedali už štyria českí cyklisti.

    Až traja sú súčasťou tohtoročného pelotónu - Mathias Vacek (Lidl-Trek), Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) a Jakub Otruba (Caja Rural - Seguros RGA). 

    Česko má na francúzskych cestách troch pretekárov prvýkrát od roku 2017, keď na Tour štartovali Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar a Ondřej Cink.

    „Česi môžu mať po dlhých rokoch víťaza etapy," nebál sa pred štartom pretekov predpovedať Kreuziger, športový riaditeľ tímu Bahrain Victorious. 

    Po 11. etapách je jasné, že na posledné české etapové víťazstvo na Tour de France z roku 2015, o ktoré sa postaral Štybar, zatiaľ nikto z trojice nenadviazal. K úspechu však nemali ďaleko a viackrát dali o sebe výrazne vedieť.

    Kto sú českí cyklisti na Tour de France 2026 a ako sa im darí? 

    Tour je veľká drina, vraví najlepší

    Je júnová nedeľa a český cyklista Mathias Vacek raňajkuje ryžu s vajíčkom a lievance s lekvárom a jogurtom.

    O zopár hodín neskôr prichádza do cieľa Spoločných majstrovstiev Českej a Slovenskej republiky v cestnej cyklistike 2026 na prvom mieste. 

    Predbehol aj slovenského šampióna Lukáša Kubiša. Obaja získali už tretí majstrovský titul svojej krajiny. 

    „Bol to dobrý tréning," vravel Vacek po pretekoch s úsmevom. 

    Dvadsaťštyriročný pretekár je veľkou nádejou českej cyklistiky. Na Grand Tour debutoval v roku 2024 na Vuelte. Dvakrát skončil v etape druhý a chvíľu obliekal biely dres pre lídra pretekárov do 25 rokov. 

    Podobný úspech zopakoval aj na vlaňajšom Giro d'Italia, kde lídrovi Madsovi Pedersenovi, majstrovi sveta z roku 2019, pomohol získať cyklámenový dres pre víťaza bodovacej súťaže. 

    Po sklamaniach na jarných klasikách sa presunul do španielskeho pohoria Sierra Nevada. Počas vysokohorského sústredenia schudol štyri kilogramy a výsledok sa okamžite dostavil. 

    Mathias Vacek v bielom drese pre lídra pretekárov do 25 rokov na Tour de France 2026.
    Mathias Vacek v bielom drese pre lídra pretekárov do 25 rokov na Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    Vacek skončil v generálke pred Tour de France tretí v celkovom hodnotení pretekov Okolo Švajčiarska. Pred ním boli iba excelentní vrchári Richard Carapaz a víťaz Tadej Pogačar. 

    Spolu s notebookom, na ktorom sa počas Tour plánoval hrať počítačovú hru Call of Duty, si do Barcelony, kde najslávnejšie preteky tento rok štartovali, priniesol aj skvelú formu. 

    V prvom týždni patril medzi najvýraznejších jazdcov pelotónu. Najviac na seba upozornil v 4. etape, kde najprv pomohol Madsovi Pedersenovi k víťazstvu z úniku, potom bol sám odmenený bielym dresom pre najlepšieho mladíka. V celkovom hodnotení mu patrilo 10. miesto. 

    Vacek tak skompletizoval zbierku bielych dresov zo všetkých troch Grand Tour, čo sa mu podarilo iba ako štvrtému pretekárovi. Pred ním na tento hetrik dosiahli Egan Bernal, Remco Evenepoel a Juan Ayuso, dnes veľké mená svetovej cyklistiky. 

    „Týmto bielym dresom som uzavrel kruh a teraz sa môžem začať sústrediť na ďalšie farby," vravel v pondelok počas voľného dňa. 

    Pri premiérovej účasti na Tour hovorí, že je to zatiaľ veľká drina. „Prakticky v každej etape som pracoval pre tím, takže nebolo veľa priestoru si niekde oddýchnuť." 

    Za najťažšiu etapu označil tú šiestu, počas ktorej pelotón stúpal na legendárny Col du Tourmalet. 

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    „Bol to asi jeden z najťažších dní, ktoré som kedy na bicykli zažil," priblížil s tým, že veľké teplo, ktoré panuje na francúzskych cestách, ho veľmi vyčerpáva.

    Okrem tímových cieľov sa bude chcieť sústrediť aj na vlastné ambície, s ktorými na Tour prišiel. A to získať etapové víťazstvo. 

    „Príležitostí nebude veľa, možno príde len jedna a tú budem musieť využiť," dodal Vacek. 

    Cieľ? Finišovať v top 3

    Kým Vacek si na Tour priniesol notebook, na ktorom okrem hrania hier plánoval sledovať aj MS vo futbale, jeho reprezentačný kolega Pavel Bittner si nechcel doma zabudnúť gumové medvedíky. 

    „Zobral som si zopár balíkov, s ktorými sa podelím aj v tíme. Určite to zdvihne morálku," žartoval cyklista tímu Picnic PostNL. 

    V holandskej stajni pôsobí od roku 2021. Na Tour de France štartoval aj vlani, tento rok je šprintérskou jednotkou. 

    V hromadných dojazdoch sa mu ale zatiaľ nedarilo, jeho maximum je 5. miesto z 8. etapy. Okrem toho obsadil 16., 11. a 23. miesto.  

    „Verím, že som schopný zabojovať aj o najlepšiu trojicu," vraví 23-ročný pretekár. 

    Jeho doteraz najväčším úspechom je víťazstvo v etape na Vuelte 2024. Na cieľovej páske vtedy predbehol Wouta van Aerta.

    Hoci už od začiatku kalendárneho roku vedel, že sa zúčastní Tour, v máji si na pretekoch v Dunkirku počas šprintu natrhol šľachu v pravom členku. Napriek pauze sa dokázal dobre pripraviť a blok z tesných dojazdov nemá. 

    Vpravo Pavel Bittner počas dojazdu 8. etapy Tour de France 2026.
    Vpravo Pavel Bittner počas dojazdu 8. etapy Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    „Pretekám tu proti skvelým šprintérom, ktorí vedia, čo robiť a čo nie. Ale nesmiete sa ich báť. Musíte vedieť, kedy lakte vystrčiť," vraví

    Za najväčšiu šprintérsku hviezdu na Tour považuje Belgičana Tima Merliera, ktorý vyhral už dve etapy. 

    Pri druhej účasti na Tour de France ho teší, že v pelotóne počuje aj češtinu a že na najslávnejších pretekoch sa môže stretnúť aj s najlepším kamarátom Jakubom Otrubom. 

    Majster únikov

    „Plním si detský sen," vravel pred štartom Tour de France Jakub Otruba. 

    O tom, že bude štartovať, sa od tímu Caja Rural - Seguros RGA dozvedel až na konci júna. Španielsky druhodivízny tím dostal na Tour divokú kartu. 

    A český pretekár v ňom plní špeciálnu úlohu. Na Tour de France bol v prvom týždni viditeľný, dvakrát sa predstavil v úniku. 

    Pred pelotónom strávil v siedmej a ôsmej etape 313 kilometrov a nebyť zákazu od tímu, aby do úniku nešiel tretí deň za sebou, priblížil by sa päťstovke. Presne toľko kilometrov strávil v únikoch minulý rok na španielskej Vuelte. 

    „Na to som tu prišiel," smial sa 28-ročný cyklista. 

    Keď ako malý chlapec sledoval stúpania počas Tour v televízii, vravel si, že tých cyklistov predsa nemôžu bolieť nohy. Dnes ako profesionál vraví, že ich bolia. 

    Jakub Otruba (vpravo) a Baptiste Veistroffer v úniku na Tour de France 2026.
    Jakub Otruba (vpravo) a Baptiste Veistroffer v úniku na Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    Rodák z Olomouca sa dokázal medzi elitu prepracovať z českých klubov. Päť rokov pôsobil v tíme Elkov, ďalšie dva v konkurenčnom ATT Investments. 

    Od roku 2025 pôsobí v druhodivíznom španielskom zoskupení Caja Rural, kde sa stal špecialistom na zviditeľnenie sponzorov v únikoch. 

    Je náročné dostať sa do úniku na Tour de France? „Záleží, aká je etapa. V rovinatých sa stačí na štarte postaviť do prvého radu a potom nastúpiť. 

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    V kopcovitých, kde je šanca, že únik môže vyhrať etapu, je to náročné. V takýchto momentoch sa preteká tak dlho, že všetkým už dôjde voda, jedlo, sily aj chuť," vysvetľuje Otruba. 

    Aby sa pretekár dostal do úniku, potrebuje podľa neho dobrú výkonnosť, pozičnú jazdu, inštinkt a niekedy aj trochu šťastia. 

    Otruba to svoje bude skúšať aj v druhom a treťom týždni. „Kým sú nejaké šance, vždy stojí za to do úniku skočiť," vraví. 

    Jeho cieľom je dostať sa do úniku, ktorý bude bojovať o víťazstvo v etape.

    Celkové poradia po 11. etape

    Žltý dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    39:25:08 h

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 3:36 min

    3.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:06 min

    4.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 4:22 min

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 4:35 min

    6.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:44 min

    7.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 5:08 min

    8.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 5:45 min

    9.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 6:34 min

    10.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 11:49 min

    Zelený dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    319 b

    2.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    276 b

    3.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    225 b

    4.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    215 b

    5.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    205 b

    6.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    160 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    107 b

    9.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    105 b

    10.

    NLD

    Huub Artz

    Lotto Intermarché

    94 b

    Bodkovaný dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    42 b

    2.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    27 b

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    19 b

    4.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    18 b

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    18 b

    6.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    17 b

    7.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    16 b

    8.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    16 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    14 b

    10.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    12 b

    Biely dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    39:29:30 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 13 s

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 46 s

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 2:12 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 9:16 min

    6.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin - Premier Tech

    + 11:51 min

    7.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 16:10 min

    8.

    BEL

    Lennert Van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 34:24 min

    9.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl - Trek

    + 48:57 min

    10.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - Easypost

    + 1:01:24 h

    Tímová klasifikácia:

    Poradie

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    118:13:29 h

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 24:18 min

    3.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 38:51 min

    4.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 44:28 min

    5.

    FRA

    Decathlon CMA CGM Team

    + 1:08:03 h

    6.

    USA

    EF Education EasyPost

    + 1:24:23 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    16.07.2026
    13:30
    12. etapa
    Magny-Cours > Calon sur Saone
    179,1 km
    rovinatý
    rovinatý
    Live
    17.07.2026
    13:00
    13. etapa
    Dole > Belfort
    205,8 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    18.07.2026
    13:10
    14. etapa
    Mulhouse > Le Markstein
    155,3 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier (uprostred) z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France.
    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier (uprostred) z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France.
    Americký tím chcel viackrát roztrhať peletón. Špurt, ktorý priniesol pády, ovládol Belgičan
    dnes 17:23
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier (uprostred) z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France.
    Na snímke belgický pretekár Tim Merlier (uprostred) z tímu Soudal Quick-Step víťazí v zvlnenej 12. etape cyklistických pretekov Tour de France.
    Americký tím chcel viackrát roztrhať peletón. Špurt, ktorý priniesol pády, ovládol Belgičan
    dnes 17:23
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    Domov»Tour de France 2026»Jeden pomáha majstrovi sveta, druhý má špeciálne úlohy. V pelotóne Tour počuť aj češtinu