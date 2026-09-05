    Cyklistika reaguje na smrť britského jazdca. Na profi pretekoch zavedie sledovanie v reálnom čase

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|5. sep 2026 o 09:42
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    Medzinárodná cyklistická únia plánuje nasadiť sledovací systém najprv vo WorldTour.

    Medzinárodná cyklistická únia (UCI) má v pláne na všetkých profesionálnych pretekoch zaviesť jednotný systém sledovania jazdcov a sprievodných vozidiel v reálnom čase. Oznámila to po zasadnutí v Aigle.

    Ide o reakciu na smrť devätnásťročného britského jazdca Finlaya Tarlinga, ktorý zomrel v polovici augusta po nehode na pretekoch Okolo Portugalska.

    Mladšieho brata Josha Tarlinga z Ineosu zrazilo protiidúce vozidlo.

    Sledovací systém, ktorý už bol vlani na majstrovstvách sveta v Kigali a bude aj na tohtoročnom šampionáte v Montreale, chce UCI najprv nasadiť v seriáli WorldTour a následne ho rozšíriť na ďalšie profesionálne cestné preteky.

    Termín zavedenia zatiaľ neurčila.

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