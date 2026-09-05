Cyklistika reaguje na smrť britského jazdca. Na profi pretekoch zavedie sledovanie v reálnom čase

Medzinárodná cyklistická únia (UCI) má v pláne na všetkých profesionálnych pretekoch zaviesť jednotný systém sledovania jazdcov a sprievodných vozidiel v reálnom čase. Oznámila to po zasadnutí v Aigle.
Ide o reakciu na smrť devätnásťročného britského jazdca Finlaya Tarlinga, ktorý zomrel v polovici augusta po nehode na pretekoch Okolo Portugalska.
Mladšieho brata Josha Tarlinga z Ineosu zrazilo protiidúce vozidlo.
Sledovací systém, ktorý už bol vlani na majstrovstvách sveta v Kigali a bude aj na tohtoročnom šampionáte v Montreale, chce UCI najprv nasadiť v seriáli WorldTour a následne ho rozšíriť na ďalšie profesionálne cestné preteky.
Termín zavedenia zatiaľ neurčila.