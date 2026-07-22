Medzinárodná cyklistická únia bráni nočné kontroly: Boj proti dopingu je prvoradý

Medzinárodná cyklistická únia (UCI) obhajuje vykonávanie nočných antidopingových kontrol počas Tour de France.
Líder celkového poradia Tadej Pogačar absolvoval kontrolu v nedeľu o 5.00 h pred náročnou 15. etapou, vtedajšieho druhého muža poradia Jonasa Vingegaarda navštívili komisári už o druhej v noci. Dán neskôr utrpel vážny pád a z pretekov odstúpil.
Kontroly v nočných hodinách vyvolali rozsiahlu kritiku. Podľa francúzskeho denníka L'Equipe ich umožnilo rozhodnutie súdu a išlo o prvé uplatnenie ustanovení, ktoré do francúzskeho práva zaviedli v roku 2015.
Kontroly v mene UCI vykonáva nezávislá Medzinárodná testovacia agentúra (ITA).
„UCI si, samozrejme, uvedomuje, že nočné testovanie môže narušiť odpočinok a regeneráciu jazdcov.
Zároveň chce zopakovať, že vykonávanie takýchto kontrol mimo bežných hodín zostáva výnimočným opatrením vyhradeným pre obmedzené a odôvodnené okolnosti,“ uviedla UCI v stredajšom stanovisku.
„Hoci si UCI plne uvedomuje, aké zaťažujúce je takéto opatrenie pre jazdcov, zdôrazňuje, že tieto kontroly slúžia prvoradému záujmu – boju proti dopingu.“
Cyklistikou v uplynulých troch desaťročiach otriaslo viacero závažných dopingových škandálov.
Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z Tour de France. V poslednom období sa šport vyhol veľkým kontroverziám a UCI chce tento stav zachovať.
„UCI považuje za nevyhnutné, aby sa všetky zainteresované strany spojili a podporovali antidopingový program v cyklistike, ktorý príslušné športové orgány v súčasnosti považujú za vzor v tejto oblasti.
UCI bude naďalej podporovať ITA pri plnení jej úloh, pričom bude plne rešpektovať jej nezávislosť v záujme čistejšej a dôveryhodnejšej cyklistiky,“ dodala únia podľa DPA.