    Medzinárodná cyklistická únia bráni nočné kontroly: Boj proti dopingu je prvoradý

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra pózuje na pódiu.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar v žltom drese celkového lídra pózuje na pódiu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. júl 2026 o 20:06
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    Kontroly v mene UCI vykonáva nezávislá Medzinárodná testovacia agentúra.

    Medzinárodná cyklistická únia (UCI) obhajuje vykonávanie nočných antidopingových kontrol počas Tour de France.

    Líder celkového poradia Tadej Pogačar absolvoval kontrolu v nedeľu o 5.00 h pred náročnou 15. etapou, vtedajšieho druhého muža poradia Jonasa Vingegaarda navštívili komisári už o druhej v noci. Dán neskôr utrpel vážny pád a z pretekov odstúpil.

    Kontroly v nočných hodinách vyvolali rozsiahlu kritiku. Podľa francúzskeho denníka L'Equipe ich umožnilo rozhodnutie súdu a išlo o prvé uplatnenie ustanovení, ktoré do francúzskeho práva zaviedli v roku 2015.

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    Kontroly v mene UCI vykonáva nezávislá Medzinárodná testovacia agentúra (ITA).

    „UCI si, samozrejme, uvedomuje, že nočné testovanie môže narušiť odpočinok a regeneráciu jazdcov.

    Zároveň chce zopakovať, že vykonávanie takýchto kontrol mimo bežných hodín zostáva výnimočným opatrením vyhradeným pre obmedzené a odôvodnené okolnosti,“ uviedla UCI v stredajšom stanovisku.

    „Hoci si UCI plne uvedomuje, aké zaťažujúce je takéto opatrenie pre jazdcov, zdôrazňuje, že tieto kontroly slúžia prvoradému záujmu – boju proti dopingu.“

    Cyklistikou v uplynulých troch desaťročiach otriaslo viacero závažných dopingových škandálov.

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    Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z Tour de France. V poslednom období sa šport vyhol veľkým kontroverziám a UCI chce tento stav zachovať.

    „UCI považuje za nevyhnutné, aby sa všetky zainteresované strany spojili a podporovali antidopingový program v cyklistike, ktorý príslušné športové orgány v súčasnosti považujú za vzor v tejto oblasti.

    UCI bude naďalej podporovať ITA pri plnení jej úloh, pričom bude plne rešpektovať jej nezávislosť v záujme čistejšej a dôveryhodnejšej cyklistiky,“ dodala únia podľa DPA.

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    22.07.2026
    13:20
    17. etapa
    Chambery > Voiron
    174,7 km
    rovinatý
    rovinatý
    Jasper Philipsen
    Alpecin-Premier Tech
    23.07.2026
    12:35
    18. etapa
    Voiron > Orciers-Merlette
    185,2 km
    hornatý
    hornatý
    24.07.2026
    14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
    hornatý
    hornatý
    25.07.2026
    11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

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