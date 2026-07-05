Príchod do Francúzska môže priniesť problémy. Trasu tretej etapy sužujú lesné požiare

Lesné požiare, ktoré pustošia región v južnom Francúzsku, ohrozujú tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France.
Rozhodnutie o tom, či sa uskutoční, padne neskôr počas nedele. Uviedol to predstaviteľ departmentu Východné Pyreneje Pierre Regnault de la Mothe.
Pondelňajšia trasa má viesť zo španielskeho mesta Granollers do lyžiarskeho strediska Les Angles na francúzskej strane Pyrenejí a meria 195,9 km.
Požiar sa už rozšíril na približne 1500 hektárov pôdy a vyžiadal si mobilizáciu približne 700 hasičov. Nachádza sa približne 70 kilometrov od Les Angles.
Prefekt kvôli požiaru tiež nariadil uzavretie hlavnej cesty, ktorá zabezpečuje prístup, najmä z pobrežia, k trase pondelkovej etapy.
„Požiar sa opäť rozhorel, mobilizujú sa všetky zdroje na jeho uhasenie,“ dodal Regnault de la Mothe. Informovala agentúra AFP.