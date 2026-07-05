    06.07.2026 12:10
    3. etapa
    Granollers > Les Angles
    195,9 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý

    Príchod do Francúzska môže priniesť problémy. Trasu tretej etapy sužujú lesné požiare

    Cyklisti počas Tour de France 2026.
    Cyklisti počas Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. júl 2026 o 16:13
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    Pondelňajšia trasa má viesť zo španielskeho mesta Granollers do lyžiarskeho strediska Les Angles.

    Lesné požiare, ktoré pustošia región v južnom Francúzsku, ohrozujú tretiu etapu cyklistických pretekov Tour de France.

    Rozhodnutie o tom, či sa uskutoční, padne neskôr počas nedele. Uviedol to predstaviteľ departmentu Východné Pyreneje Pierre Regnault de la Mothe.

    Pondelňajšia trasa má viesť zo španielskeho mesta Granollers do lyžiarskeho strediska Les Angles na francúzskej strane Pyrenejí a meria 195,9 km.

    Požiar sa už rozšíril na približne 1500 hektárov pôdy a vyžiadal si mobilizáciu približne 700 hasičov. Nachádza sa približne 70 kilometrov od Les Angles.

    Prefekt kvôli požiaru tiež nariadil uzavretie hlavnej cesty, ktorá zabezpečuje prístup, najmä z pobrežia, k trase pondelkovej etapy.

    „Požiar sa opäť rozhorel, mobilizujú sa všetky zdroje na jeho uhasenie,“ dodal Regnault de la Mothe. Informovala agentúra AFP.

    Najbližšie etapy na Tour de France 2026

    06.07.2026
    12:10
    3. etapa
    Granollers > Les Angles
    195,9 km
    hornatý
    hornatý
    07.07.2026
    13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    08.07.2026
    14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Cyklisti počas Tour de France 2026.
    Cyklisti počas Tour de France 2026.
    Príchod do Francúzska môže priniesť problémy. Trasu tretej etapy sužujú lesné požiare
    dnes 16:13
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Cyklisti počas Tour de France 2026.
    Cyklisti počas Tour de France 2026.
    Príchod do Francúzska môže priniesť problémy. Trasu tretej etapy sužujú lesné požiare
    dnes 16:13
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    Domov»Tour de France 2026»Príchod do Francúzska môže priniesť problémy. Trasu tretej etapy sužujú lesné požiare