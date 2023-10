Napínavý boj o žltý dres v Prahe? Česi sa usilujú o pritiahnutie Tour de France

Podobné je to s cyklistickou Tour de France. Sú to najprestížnejšie preteky na sveta a každý rok pritiahnu najlepších cyklistov. Ich popularita je obrovská a v cyklistike sa s ňou nič nemôže rovnať.

PRAHA. Je to ako továreň na cyklistické trháky. Svojim spôsobom je to ako Hollywood, v ktorom každý rok vznikne niekoľko výnimočných filmov a hrajú v nich najlepší herci. Do kín potom prichádzajú odtiaľ najsledovanejšie filmy.

„Aj pre nás je to zatiaľ vzdialený sen, ale postupne naberá reálnejšie obrysy. Môžem potvrdiť, že by sme na naše územie chceli priviesť štart Tour,“ povedal Přemysl Novák, vedúci projektu L’Etape Czech Republic.

O možnom štarte Tour de France na Slovensku sa pred pár rokmi pre denník SME vyjadril aj prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

Aj on vtedy vnímal ako najväčšiu prekážku financie. Rozpočet pre celý slovenský šport je dnes na úrovni 100 miliónov eur a náklady na organizovanie podujatia by musel znášať štát alebo samospráva.

„Je to otázka peňazí. Potrebovali by sme mať aj vládnu garanciu. Pretože to ide ruka v ruke s bezpečnosťou, opravou ciest a prípravou infraštruktúry. Je to obrovské podujatie,“ reagoval v roku 2017 Privara.