Medailová žatva Slovákov v cyklistike. Mladý pretekár nenašiel premožiteľa

Slovenský cyklista Timotej Michalík vybojoval na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare zlato v časovke jednotlivcov.
Nadviazal tak na striebro Karolíny Hajdukovej z rovnakej disciplíny a pre Slovensko získal už piatu medailu na podujatí.
„Je to úplne úžasný pocit. Som strašne šťastný, ani neviem vyjadriť svoje emócie. Je to neuveriteľný úspech. V nedeľu mi to ušlo o malý kúsok a teraz som vyhral, takže sa teším ešte viac.
Nemám sa na čo sťažovať. Vedel som zo seba dať na tejto trati všetko a tak to má byť. Myslím si, že všetko zapadlo do seba tak, ako malo, a napokon sa to podarilo.
Určite ma toto namotivuje do budúcich rokov a dúfam, že sa dostanem aj na olympiádu,“ cituje Michalíka oficiálna stránka Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).
Michalík vyrazil na trať medzi prvými, napokon nedokázal jeho výsledný čas 10:10,20 min. prekonať žiaden z konkurentov.
Druhé miesto obsadil Talian Lorenzo Ceccarello a tretí bol Belgičan Daan Wilmsen. Reprezentantovi Slovenska tak vyšla v druhej disciplíne snaha o pódiové umiestnenie, v pretekoch s hromadným špurtom obsadil štvrtú pozíciu.
Slovensko skompletizovalo na OH mládeže medailovú zbierku. V predchádzajúcich dňoch získalo v Dakare tri bronzy - tretie miesto vybojovali plavci Stela Megelová v disciplíne 200 m polohové preteky a Matiáš Ondrej Krištof na 100 m motýlik.
Rovnakú medailu získala džudistka Vivien Vadovičová v kategórii do 52 kg. V utorok si vyjazdila striebro cyklistka Karolína Hajduková v časovke jednotlivkýň.