    Medailová žatva Slovákov v cyklistike. Mladý pretekár nenašiel premožiteľa

    Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky do 23 rokov na MS 2026.
    Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky do 23 rokov na MS 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
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    TASR|10. nov 2026 o 12:58
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    Nadviazal tak na striebro Karolíny Hajdukovej z rovnakej disciplíny.

    Slovenský cyklista Timotej Michalík vybojoval na olympijských hrách mládeže v senegalskom Dakare zlato v časovke jednotlivcov.

    Nadviazal tak na striebro Karolíny Hajdukovej z rovnakej disciplíny a pre Slovensko získal už piatu medailu na podujatí.

    „Je to úplne úžasný pocit. Som strašne šťastný, ani neviem vyjadriť svoje emócie. Je to neuveriteľný úspech. V nedeľu mi to ušlo o malý kúsok a teraz som vyhral, takže sa teším ešte viac.

    Nemám sa na čo sťažovať. Vedel som zo seba dať na tejto trati všetko a tak to má byť. Myslím si, že všetko zapadlo do seba tak, ako malo, a napokon sa to podarilo.

    Určite ma toto namotivuje do budúcich rokov a dúfam, že sa dostanem aj na olympiádu,“ cituje Michalíka oficiálna stránka Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

    Michalík vyrazil na trať medzi prvými, napokon nedokázal jeho výsledný čas 10:10,20 min. prekonať žiaden z konkurentov.

    Druhé miesto obsadil Talian Lorenzo Ceccarello a tretí bol Belgičan Daan Wilmsen. Reprezentantovi Slovenska tak vyšla v druhej disciplíne snaha o pódiové umiestnenie, v pretekoch s hromadným špurtom obsadil štvrtú pozíciu.

    Slovensko skompletizovalo na OH mládeže medailovú zbierku. V predchádzajúcich dňoch získalo v Dakare tri bronzy - tretie miesto vybojovali plavci Stela Megelová v disciplíne 200 m polohové preteky a Matiáš Ondrej Krištof na 100 m motýlik.

    Rovnakú medailu získala džudistka Vivien Vadovičová v kategórii do 52 kg. V utorok si vyjazdila striebro cyklistka Karolína Hajduková v časovke jednotlivkýň.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky do 23 rokov na MS 2026.
    Slovenský cyklista Timotej Michalík počas časovky do 23 rokov na MS 2026.
    Medailová žatva Slovákov v cyklistike. Mladý pretekár nenašiel premožiteľa
    dnes 12:58
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