Ako sa auto dostalo na pretekársku trať? Prokuratúra vyšetruje smrť cyklistu na Volta a Portugal

Portugalská prokuratúra začala vyšetrovanie tragického úmrtia britského cyklistu Finlaya Tarlinga počas nedávnych pretekov Volta a Portugal.
Súd taktiež nariadil pitvu tela 19-ročného jazdca tímu NSN Development, ktorý zomrel po čelnej zrážke s vozidlom idúcim v protismere.
Cieľom vyšetrovania je okrem iného objasniť, ako sa vozidlo mohlo dostať na trať pretekov.
Podľa policajného hovorcu vodič vozidla najprv čakal na hlavnej ceste a nechal prejsť hlavnú skupinu cyklistov.
Keď sa už neobjavili žiadni ďalší pretekári, spýtal sa divákov v blízkosti, či je trať voľná. Muž následne vošiel na cestu, kde sa krátko nato zrazil s Tarlingom.
Waleskému mladíkovi okamžite poskytli lekársku pomoc, avšak zachrániť sa ho nepodarilo. Podľa agentúry DPA mal vodič negatívny test na alkohol a aj na drogy.