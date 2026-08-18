    Ako sa auto dostalo na pretekársku trať? Prokuratúra vyšetruje smrť cyklistu na Volta a Portugal

    Britský cyklista Finlay Tarling.
    Britský cyklista Finlay Tarling. (Autor: X / Domestique)
    TASR|18. aug 2026 o 15:06
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    Smrť devätnásťročného waleského cyklistu na Volta a Portugal má súdnu dohru.

    Portugalská prokuratúra začala vyšetrovanie tragického úmrtia britského cyklistu Finlaya Tarlinga počas nedávnych pretekov Volta a Portugal.

    Súd taktiež nariadil pitvu tela 19-ročného jazdca tímu NSN Development, ktorý zomrel po čelnej zrážke s vozidlom idúcim v protismere.

    Cieľom vyšetrovania je okrem iného objasniť, ako sa vozidlo mohlo dostať na trať pretekov.

    Podľa policajného hovorcu vodič vozidla najprv čakal na hlavnej ceste a nechal prejsť hlavnú skupinu cyklistov.

    Keď sa už neobjavili žiadni ďalší pretekári, spýtal sa divákov v blízkosti, či je trať voľná. Muž následne vošiel na cestu, kde sa krátko nato zrazil s Tarlingom.

    Waleskému mladíkovi okamžite poskytli lekársku pomoc, avšak zachrániť sa ho nepodarilo. Podľa agentúry DPA mal vodič negatívny test na alkohol a aj na drogy.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Britský cyklista Finlay Tarling.
    Britský cyklista Finlay Tarling.
    Ako sa auto dostalo na pretekársku trať? Prokuratúra vyšetruje smrť cyklistu na Volta a Portugal
    dnes 15:06
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