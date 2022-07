Merckx mu pred etapou neveril. Pogačar dal legende ráznu odpoveď

BRATISLAVA. Cieľové stúpanie bolo rovnaké ako pred piatimi rokmi. Vtedy v ňom bol Peter Sagan mimoriadne silný. Prakticky nezdolateľný.

Krátko predtým ako začal svoj špurt do kopca si vykopol nohu z pedálu a takmer sa zastavil. Napriek tomu sa znovu rozbehol a zvíťazil.

Tentokrát mohol opäť patriť k favoritom na popredné umiestnenie, no plány mu sťažilo stúpanie Côte de Pulventeux. To malo síce len 800 metrov, no sklon 12,3 percenta sa postaral o poriadne preriedenie vedúcej skupiny.