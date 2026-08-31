Pogačar absolvoval operáciu zlomenej kľúčnej kosti. Ako dlho bude absentovať?

Slovinský cyklista Tadej Pogačar, ktorý musel v sobotu po ťažkom páde odstúpiť z pozície lídra Vuelty, má za sebou úspešnú operáciu zlomenej kľúčnej kosti.
Zákrok podstúpil v univerzitnej nemocnici v Barcelone s dvojdňovým odstupom pre otras mozgu, ktorý pri páde tiež utrpel.
O operácii informoval lekársky tím stajne UAE Emirates, predpokladanú dĺžku rekonvalescencie však nešpecifikoval.
„Dnes popoludní Tadej úspešne podstúpil operáciu ľavej kľúčnej kosti po tom, ako dostal súhlas na zákrok,“ napísal hlavný lekár UAE Emirates Adrian Rotunno.
Pogačar, ktorý si z pádu odniesol aj zlomeninu siedmeho krčného stavca C7 a viacnásobné odreniny, zostane ešte niekoľko dní v nemocnici na pozorovaní.
„Keď bude pripravený, Tadej sa vráti domov, aby začal rekonvalescenciu a rehabilitáciu pod dohľadom zdravotníckeho personálu tímu,“ dodal Rotunno.
Pogačar na Vuelte od začiatku neohrozene smeroval za splnením cieľa stať sa deviatym cyklistom v histórii, ktorý vyhrá všetky tri Grand Tours. Vyhral tri etapy a po siedmich etapách viedol už takmer o štyri minúty.
V 8. etape sa však približne 30 km pred cieľom pri nezavinenom páde zranil a musel odstúpiť.
VIDEO: Pád Tadeja Pogačara v 8. etape Vuelta a Espaňa 2026
Dvadsaťsedemročný cyklista nedokončil etapové preteky prvýkrát v kariére a je prakticky vylúčené, že o mesiac bude na majstrovstvách sveta v Montreale obhajovať tituly z predchádzajúcich dvoch rokov.