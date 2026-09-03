    Pogačar má za sebou operáciu. Opustil už aj španielsku nemocnicu

    Tadej Pogačar.
    Tadej Pogačar. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|3. sep 2026 o 11:37
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    Pogačar mal koncom septembra bojovať na majstrovstvách sveta v Montreale o tretie zlato v rade.

    Päťnásobný víťaz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnicu v Barcelone, kde sa v pondelok podrobil operácii dislokovanej zlomeniny kľúčnej kosti.

    Zranenie utrpel v sobotu po ťažkom páde na Vuelte, ktorú dovtedy jasne viedol. Fotografiu, ako slovinský pretekár opúšťa nemocnicu, zverejnila jeho priateľka a tiež cyklistka Urška Žigartová na Instagrame.

    Pogačar po páde v ôsmej etape utrpel tiež zlomeninu krčného stavca, otras mozgu a rôzne odreniny. V rekonvalescencii bude pokračovať doma v Monaku.

    Po Vuelte, kde chcel dvadsaťsedemročný Slovinec skompletizovať zbierku titulov z Grand Tours, mal Pogačar koncom septembra bojovať na majstrovstvách sveta v Montreale o tretie zlato v rade.

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    Svoju účasť na šampionáte zatiaľ nevzdal, no podľa lekára slovinskej reprezentácie Krištofa Knapa je jeho štart v podstate vylúčený.

    "Nie je to realistické, aj keď by sme si to všetci želali," povedal Knap slovinskej televízii. "Koniec koncov, Tadej Pogačar je tiež človek, ktorý musí po skončení kariéry prežiť zvyšok života vo svojom vlastnom tele.

    Bolo by dobré, aby nemal žiadne následky. Koniec koncov má pred sebou ešte pár rokov kariéry a je dôležité, aby nič neuponáhľal," uviedol lekár.

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