    05.07.2026 13:45
    2. etapa
    Tarragona > Barcelona
    168,5 km
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    kopcovitý
    Isaac Del Toro
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    Pogačar očaril gestom, bol ako tajný agent. Seixas mal šťastie, že ho nezrazilo auto

    Tadej Pogačar v objatí s Isaacom Del Torom po 2. etape Tour de France 2026.
    Fotogaléria (17)
    Tadej Pogačar v objatí s Isaacom Del Torom po 2. etape Tour de France 2026. (Autor: REUTERS)
    Miroslav Kováčik|5. júl 2026 o 21:20
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    Isaac Del Toro vyhral svoju prvú etapu na Tour de France.

    Mexiko sa od ranných hodín chystá na veľký futbalový sviatok. Domáci "El Tri" zabojujú na MS o postup do štvrťfinále, pričom ich súperom bude Anglicko.

    Na Aztéckom štadióne sa odohrá azda najočakávanejší duel tejto fázy turnaja a prípadné víťazstvo domácich spôsobí v krajine obrovský ošiaľ.

    Mexičania však už jeden veľký dôvod na radosť majú. Na Tour de France sa po 36 rokoch dočkali etapového víťaza, keď na dva úspechy Raúl Alcalá z konca 90-tych rokov nadviazal Isaac Del Toro. 

    Navyše, spôsob, akým 22-ročný cyklista preťal cieľovú čiaru v Barcelone, sa nepochybne zaradí medzi pamätné momenty 113. ročníka slávnych pretekov.

    "Je to šialené. Toto víťazstvo pre mňa znamená všetko. Je to výsledok práce mojej rodiny a priateľov, s ktorými som vyrastal," hovorí mexický šampión. 

    Neprišiel preto, aby bol druhý

    Del Toro patrí k ďalším úlovkom tímu UAE Emirates. Jeho talent sa naplno ukázal na Tour de l'Avenir 2023. V poslednej etape nadelil Matthewovi Riccitellovi takmer tri minúty a zobral mu žltý dres.

    S druhým miestom sa nechcel uspokojiť a odvážnou jazdou zlomil amerického súpera. Žiaden z jeho krajanov predtým mládežnícku Tour nevyhral.

    Fotogaléria z 2. etapy na Tour de France 2026
    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard, ktorý má na sebe žltý dres pre celkového lídra, počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar, vľavo, v bielom drese pre najlepšieho mladého jazdca, a dánsky cyklista Jonas Vingegaard, uprostred, v žltom drese pre celkového lídra, a kolumbijský cyklista Egan Bernal, vpravo, v zelenom drese pre najlepšieho šprintéra, pred štartom druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone, Španielsko.
    Pelotón jazdí počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone, Španielsko.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar, uprostred, v bielom drese pre najlepšieho mladého jazdca, sa osviežuje vodou počas jazdy v pelotóne v druhej etape cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone, Španielsko.
    17 fotografií
    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard, ktorý má na sebe žltý dres pre celkového lídra, počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone, Španielsko.Francúz Paul Seixas sa obzerá počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France, dlhej 168,5 kilometra, so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone.Ír Ben Healy a tím EF Education–EasyPost sa pripravujú na štart druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France, dlhej 168,5 kilometra, so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone.Fanúšikovia sa zhromažďujú počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France, dlhej 168,5 kilometra, so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone.Fanúšikovia čakajú na podpis na dresy počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trase dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone v Španielsku.Fanúšikovia sa zhromažďujú počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone v Španielsku.Írsky jazdec Ben Healy sa pozerá počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trase dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone v Španielsku. Pelotón jazdí počas druhej etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 168,5 kilometra so štartom v Tarragone a cieľom v Barcelone, Španielsko.France's Bruno Amirail rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the second stage of the Tour de France cycling race over 168.5 kilometers (104.3 miles) with start in Tarragona and finish in Barcelona, Spain, Sunday, July 5, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)

    "Vedel som, že môžem prísť o všetko, ale netrénoval som preto, aby som skončil na druhom mieste. Je to cyklistika, boj na život a na smrť," vravel. 

    Aj vďaka tomu získal kontrakt v najbohatšom tíme sveta, kde nazbieral už tri desiatky víťazstiev. Vlani strávil na Giro d'Italia jedenásť dní v ružovom drese, ale napokon ho stratil na úkor Simona Yatesa. 

    V mladom veku sa nevyhne porovnávaniu s tímovým kolegom Tadejom Pogačarom. Športový riaditeľ Joxean Matxín Fernández to však nemá rád.

    "Myslím si, že nie je fér ich porovnávať. Tadej je len jeden a Isaac má všetko pred sebou. Môže toho dosiahnuť veľmi veľa," hovorí Španiel.

    Pogačar ho chránil

    Čo však Pogačara a Del Tora spája je, že sa cyklistikou bavia. Pokiaľ vidia šancu na útok, idú po nej, aj keď by iní volili konzervatívnejšiu cestu.

    Ani Mexičanovo víťazstvo v 2. etape Tour de France 2026 nebolo plánom. Del Toro v závere pracoval pre lídra tímu, išiel vysoké tempo a dokonca sa obzeral za seba, kedy už muž v bodkovanom drese nastúpi. 

    VIDEO: Zábery z 2. etapy pretekov Tour de France 2026

    Jonas Vingegaard sa až príliš sústredil na Pogačara, a tak Del Toro získal zopár metrov k dobru. Následne zrýchlil aj Slovinec, dostihol tímového kolegu a keby chcel, získal by 122. kariérne víťazstvo.

    On však kričal na Del Tora, aby pokračoval a doprial mu prvé víťazstvo na Tour. Obaja z toho mali obrovskú radosť. Tadej ho dvíhal, Isaac oblieval vodou. 

    "Boli to scény ako z nočného klubu, keď sa v Paríži oslavuje po skončení Tour de France," glosoval pre TNT Sports Cycling Adam Blythe. 

    "Bolo to neuveriteľné. Isaac vletel do zákruty, bol na hrane. Tadej ho chránil ako bodyguard a kontroloval, či sa niekto neblíži," doplnil bývalý britský cyklista. 

    Moderátorka Orla Chennaoui dodala, že Pogačar bol ako agent tajnej služby so slúchadlom v uchu, ktorého úlohou je chrániť svojho klienta.

    Pogačar s mexickou vlajkou

    Hoci etapové víťazstvo dosiahol Del Toro, o Pogačarovi sa hovorí ešte viac, ako keby sám vyhral. Ukázal svoju ľudskosť, podobne ako vlani na GP Montreal, keď prenechal triumf Brandonovi McNultymu.

    Štvornásobný víťaz Tour de France vytvára okolo seba atmosféru, v ktorej je radosť pretekať. "Bolo to gesto priateľstva, ktoré sa zapíše do histórie cyklistiky," píše mexický portál Claro Sports.

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    Gesto Pogačara ocenili aj mexickí fanúšikovia v Barcelone. Obkľúčili tímový autobus UAE Emirates a pokiaľ sa Slovinec vyjazdieval, skandovali oslavné chorály. Pogačar si to užíval a nahrával na mobil.

    Krátko predtým si požičal mexickú vlajku a tešil sa s ňou. Dá sa očakávať, že po dnešnom dni mu pribudne množstvo fanúšikov zo Strednej Ameriky.

    "Pogačar sa tešil viac ako pri väčšine zo štyroch víťazstiev na minuloročnej Tour. S Del Torom tvoria tandem, ktorému sa nikto nevyrovná. Tadej nechce iba vyhrať Tour, rád by na pódiu videl aj mladého Mexičana.

    Pohľad v očiach Evenepoela a Vingegaarda hovoril za všetko. Dynamika pretekov je jasná," píše Guy Van Den Langenbergh z Het Nieuwsblad.

    Seixas sa tesne vyhol zrážke

    Druhá etapa priniesla aj chvíle, ktoré sa mohli skončiť oveľa horšie, ako napokon dopadli. Vedenie pretekov na sociálnej sieti X apelovalo, aby fanúšikovi rešpektovali cyklistov a ich bezpečie. 

    Nepáčil sa im moment, keď fanúšik v kostýme banánu bežal popri cyklistoch v stúpaní: "Nebežte vedľa pretekárov, aj keď ste banán!"

    Katastrofou sa mohla Tour skončiť pre najväčšiu domácu nádej Paula Seixasa, ktorý sa po defekte vracal do pelotónu za pomoci Auréliena Paret-Peintra.

    VIDEO: Auto komisárov pretekov takmer zrazilo aj Paula Seixasa

    Keď prechádzali vedľa doprovodnej kolóny, na jej čele zastavilo auto tímu TotalEnergies pre defekt jeho pretekára. Auto komisárov ho chcelo obísť, zatočilo doľava a takmer zrazilo cyklistov.

    V pondelok sa pelotón presunie z Granollersu do Francúzska, no pre rozsiahle požiare, ktoré trápia krajinu, prebehne veľká časť etapy bez divákov.

    "Prejazd bude povolený iba jazdcom a nevyhnutným vozidlám. Žiadame divákov, aby sa nepribližovali k trati ani k cieľu v Les Angles. Na našom území diváci nebudú," oznámili francúzske úrady.

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    06.07.2026
    12:10
    3. etapa
    Granollers > Les Angles
    195,9 km
    hornatý
    hornatý
    07.07.2026
    13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    08.07.2026
    14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

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    Cyklisti počas Tour de France 2026.
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