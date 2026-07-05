Pogačar očaril gestom, bol ako tajný agent. Seixas mal šťastie, že ho nezrazilo auto

Mexiko sa od ranných hodín chystá na veľký futbalový sviatok. Domáci "El Tri" zabojujú na MS o postup do štvrťfinále, pričom ich súperom bude Anglicko.
Na Aztéckom štadióne sa odohrá azda najočakávanejší duel tejto fázy turnaja a prípadné víťazstvo domácich spôsobí v krajine obrovský ošiaľ.
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Mexičania však už jeden veľký dôvod na radosť majú. Na Tour de France sa po 36 rokoch dočkali etapového víťaza, keď na dva úspechy Raúl Alcalá z konca 90-tych rokov nadviazal Isaac Del Toro.
Navyše, spôsob, akým 22-ročný cyklista preťal cieľovú čiaru v Barcelone, sa nepochybne zaradí medzi pamätné momenty 113. ročníka slávnych pretekov.
"Je to šialené. Toto víťazstvo pre mňa znamená všetko. Je to výsledok práce mojej rodiny a priateľov, s ktorými som vyrastal," hovorí mexický šampión.
Neprišiel preto, aby bol druhý
Del Toro patrí k ďalším úlovkom tímu UAE Emirates. Jeho talent sa naplno ukázal na Tour de l'Avenir 2023. V poslednej etape nadelil Matthewovi Riccitellovi takmer tri minúty a zobral mu žltý dres.
S druhým miestom sa nechcel uspokojiť a odvážnou jazdou zlomil amerického súpera. Žiaden z jeho krajanov predtým mládežnícku Tour nevyhral.
"Vedel som, že môžem prísť o všetko, ale netrénoval som preto, aby som skončil na druhom mieste. Je to cyklistika, boj na život a na smrť," vravel.
Aj vďaka tomu získal kontrakt v najbohatšom tíme sveta, kde nazbieral už tri desiatky víťazstiev. Vlani strávil na Giro d'Italia jedenásť dní v ružovom drese, ale napokon ho stratil na úkor Simona Yatesa.
V mladom veku sa nevyhne porovnávaniu s tímovým kolegom Tadejom Pogačarom. Športový riaditeľ Joxean Matxín Fernández to však nemá rád.
"Myslím si, že nie je fér ich porovnávať. Tadej je len jeden a Isaac má všetko pred sebou. Môže toho dosiahnuť veľmi veľa," hovorí Španiel.
Pogačar ho chránil
Čo však Pogačara a Del Tora spája je, že sa cyklistikou bavia. Pokiaľ vidia šancu na útok, idú po nej, aj keď by iní volili konzervatívnejšiu cestu.
Ani Mexičanovo víťazstvo v 2. etape Tour de France 2026 nebolo plánom. Del Toro v závere pracoval pre lídra tímu, išiel vysoké tempo a dokonca sa obzeral za seba, kedy už muž v bodkovanom drese nastúpi.
VIDEO: Zábery z 2. etapy pretekov Tour de France 2026
Jonas Vingegaard sa až príliš sústredil na Pogačara, a tak Del Toro získal zopár metrov k dobru. Následne zrýchlil aj Slovinec, dostihol tímového kolegu a keby chcel, získal by 122. kariérne víťazstvo.
On však kričal na Del Tora, aby pokračoval a doprial mu prvé víťazstvo na Tour. Obaja z toho mali obrovskú radosť. Tadej ho dvíhal, Isaac oblieval vodou.
"Boli to scény ako z nočného klubu, keď sa v Paríži oslavuje po skončení Tour de France," glosoval pre TNT Sports Cycling Adam Blythe.
"Bolo to neuveriteľné. Isaac vletel do zákruty, bol na hrane. Tadej ho chránil ako bodyguard a kontroloval, či sa niekto neblíži," doplnil bývalý britský cyklista.
Moderátorka Orla Chennaoui dodala, že Pogačar bol ako agent tajnej služby so slúchadlom v uchu, ktorého úlohou je chrániť svojho klienta.
Pogačar s mexickou vlajkou
Hoci etapové víťazstvo dosiahol Del Toro, o Pogačarovi sa hovorí ešte viac, ako keby sám vyhral. Ukázal svoju ľudskosť, podobne ako vlani na GP Montreal, keď prenechal triumf Brandonovi McNultymu.
Štvornásobný víťaz Tour de France vytvára okolo seba atmosféru, v ktorej je radosť pretekať. "Bolo to gesto priateľstva, ktoré sa zapíše do histórie cyklistiky," píše mexický portál Claro Sports.
Gesto Pogačara ocenili aj mexickí fanúšikovia v Barcelone. Obkľúčili tímový autobus UAE Emirates a pokiaľ sa Slovinec vyjazdieval, skandovali oslavné chorály. Pogačar si to užíval a nahrával na mobil.
Krátko predtým si požičal mexickú vlajku a tešil sa s ňou. Dá sa očakávať, že po dnešnom dni mu pribudne množstvo fanúšikov zo Strednej Ameriky.
"Pogačar sa tešil viac ako pri väčšine zo štyroch víťazstiev na minuloročnej Tour. S Del Torom tvoria tandem, ktorému sa nikto nevyrovná. Tadej nechce iba vyhrať Tour, rád by na pódiu videl aj mladého Mexičana.
Pohľad v očiach Evenepoela a Vingegaarda hovoril za všetko. Dynamika pretekov je jasná," píše Guy Van Den Langenbergh z Het Nieuwsblad.
Seixas sa tesne vyhol zrážke
Druhá etapa priniesla aj chvíle, ktoré sa mohli skončiť oveľa horšie, ako napokon dopadli. Vedenie pretekov na sociálnej sieti X apelovalo, aby fanúšikovi rešpektovali cyklistov a ich bezpečie.
Nepáčil sa im moment, keď fanúšik v kostýme banánu bežal popri cyklistoch v stúpaní: "Nebežte vedľa pretekárov, aj keď ste banán!"
Katastrofou sa mohla Tour skončiť pre najväčšiu domácu nádej Paula Seixasa, ktorý sa po defekte vracal do pelotónu za pomoci Auréliena Paret-Peintra.
VIDEO: Auto komisárov pretekov takmer zrazilo aj Paula Seixasa
Keď prechádzali vedľa doprovodnej kolóny, na jej čele zastavilo auto tímu TotalEnergies pre defekt jeho pretekára. Auto komisárov ho chcelo obísť, zatočilo doľava a takmer zrazilo cyklistov.
V pondelok sa pelotón presunie z Granollersu do Francúzska, no pre rozsiahle požiare, ktoré trápia krajinu, prebehne veľká časť etapy bez divákov.
"Prejazd bude povolený iba jazdcom a nevyhnutným vozidlám. Žiadame divákov, aby sa nepribližovali k trati ani k cieľu v Les Angles. Na našom území diváci nebudú," oznámili francúzske úrady.