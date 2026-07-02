    Berlín chce Tour de France. Štart pri múre by oslavoval 40 rokov od pádu železnej opony

    Wout van Aert a Tadej Pogačar v stúpaní Montmartre v 21. etape Tour de France 2025.
    Wout van Aert a Tadej Pogačar v stúpaní Montmartre v 21. etape Tour de France 2025. (Autor: TASR/ Pool via AP)
    TASR|2. júl 2026 o 17:52
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    Riaditeľ pretekov je myšlienke štartu v Berlíne otvorený a spája ju s francúzsko-nemeckým priateľstvom.

    Cyklistické preteky Tour de France by mohli v roku 2029 odštartovať z Berlína. Prestížne etapové podujatie by sa tak mohlo stať súčasťou osláv 40. výročia pádu železnej opony.

    Tour de France v pravidelných intervaloch začína za hranicami Francúzska, v sobotu odštartuje 113. ročník v Barcelone.

    „Som veľmi otvorený myšlienke štartu Tour de France v Nemecku a spojiť to s oslavami pádu Berlínskeho múru by bolo skvelé.

    V týchto časoch sú podobné iniciatívy veľmi dôležité, pre mňa európska integrácia začína francúzsko-nemeckým priateľstvom,“ uviedol riaditeľ pretekov Christian Prudhomme v utorkovom rozhovore pre Frankfurter Rundschau.

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Wout van Aert a Tadej Pogačar v stúpaní Montmartre v 21. etape Tour de France 2025.
    Wout van Aert a Tadej Pogačar v stúpaní Montmartre v 21. etape Tour de France 2025.
    Berlín chce Tour de France. Štart pri múre by oslavoval 40 rokov od pádu železnej opony
    dnes 17:52
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