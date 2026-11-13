Sponzori a tímy spojili svoje sily. Vo svetovej cyklistike sa chystá veľká revolúcia

Sedemnásti sponzori zastupujúci 26 cyklistických tímov sa stali akcionármi projektu Collective Cycling Group (CCG), ktorý si kladie za cieľ presadiť významnú reformu kalendára a štruktúry profesionálnej cyklistiky. Informoval o tom špecializovaný portál Escape Collective.
Viaceré zdroje uviedli, že zástupcovia väčšiny z týchto tímov sa stretli na štvrtkovom osobnom stretnutí v Bruseli.
V Belgicku mali podpísať dokumenty o akcionárskej dohode. Podiely budú rozdelené v najbližších dňoch a akcionári budú kontrolovať 95 % spoločnosti.
Dôležitý krok smerom k budúcnosti tohto športu je výsledkom viac ako ročných diskusií, ktoré nadviazali na neúspešné rokovania v rámci podobnej iniciatívy pod názvom One Cycling.
Tieto snahy nakoniec Medzinárodná cyklistická únia (UCI) náhle zastavila minulý rok v júli. Riadiaci orgán označil tento projekt za „nekompatibilný.“
To však neznamenalo definitívny koniec. Vedenie prebral v priebehu roka Oliver Ciesla, ktorý má skúsenosti z oblasti motorizmu.
Predtým jej šéfoval generálny riaditeľ Visma-Lease a Bike Richard Plugge. Hnacou silou za projektom má byť miliardár Ivan Glasenberg, majiteľ tímu Pinarello-Q36,5.
Drvivá väčšina tímov sa už dlho zhoduje, že v cyklistike sú potrebné naliehavé zmeny. Ide nielen o zlepšenie finančnej stability, ale aj o zvýšenie hodnoty a atraktívnosti tohto športu.
Trvalo však viac ako rok, kým sa im podarilo dohodnúť na podrobnostiach okolo CCG. Mnohé veľké korporácie, ktoré majú v tímoch kontrolné podiely, ako napríklad Lidl, Red Bull a Decathlon, museli podľa zdrojov portálu získať súhlas od najvyšších predstaviteľov.
Dôvodom mali byť najmä možné právne dôsledky a pravdepodobný spor s UCI. To nevyhnutne spomalilo celý proces.
Už skôr sa malo pripojiť 11 mužských stajní kategórie WorldTour a takisto aj ich ženské tímy. V Bruseli sa údajne pridali aj Movistar, Soudal Quick-Step, Pinarello-Q36,5 a Tudor Pro Cycling. Ďalšie tímy si vyžiadali viac času.
Očakáva sa, že CCG formálne oznámi svoje projekty, ale zatiaľ nie je jasné, aký vplyv môže mať na reformu profesionálnej cyklistiky.
Predstavitelia si totiž uvedomujú, že musia postupovať opatrne, aby sa vyhli zásahu zo strany UCI a akýmkoľvek možným právnym krokom podľa európskeho práva.
UCI pracuje na vlastných zmenách, pričom prvé podrobnosti plánu s názvom „Budúcnosť cyklistiky“ by mali byť predstavené na tradičnom seminári začiatkom decembra.