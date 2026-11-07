Pamätný je jeho súboj s Van Aertom. Kubiša chválili, no telefonát trénera ho uzemnil

V druhej sezóne po sebe pokoril métu 1000 získaných UCI bodov a opäť robil výbornú reklamu dresu slovenského cyklistického šampióna.
LUKÁŠ KUBIŠ sa predstavil na troch monumentoch, odkrútil si premiéru na Grand Tour a celkovo zaznamenal 22 umiestnení v elitnej desiatke.
Tieto čísla rozhodne nie sú na zahodenie, no rodákovi z Detvianskej Huty sa mália. Vidí ešte veľký priestor na zlepšenie, čo ho motivuje.
Vo svetovej cyklistike ste strávili druhú sezónu, celkovo 69 pretekových dní. Bolo to ľahšie v tom, že ste už vedeli, do čoho idete?
Asi by som nepoužil slovo ľahšie, pretože preteky boli náročné, ale áno, skúsenosti, ktoré som získal počas prvého roka, mi umožnili jednoduchšie pretekať a vedel som lepšie odhadnúť, čo sa môže stať.
So sezónou som veľmi spokojný. Odjazdil som tri monumentálne klasiky, potom Giro d'Italia a aj druhá polovica sezóny bola perfektná.
Verím, že ďalší rok bude ešte lepší a že sa dostaneme aj na tie najslávnejšie preteky Tour de France, čo je náš veľký spoločný cieľ.
Je vidno vaše zlepšenie aj na číslach? Ste silnejší v šprinte alebo v krátkych kopcoch, ktoré sú často súčasťou klasík?
Áno, dobre ste vypichli presne to, na čo sa v tréningu zameriavame a snažíme zdokonaľovať. Sú to presne krátke stúpania, odolnosť voči únave či šprint po 5 až 6-hodinových klasikách.
Oproti minulému roku bol vidieť pekný nárast čísel, na čo som veľmi hrdý. Stále však vidíme veľký potenciál na zlepšenie, čo ma motivuje.
V tejto sezóne ste dosiahli 19 umiestnení v top 10, plus ďalšie tri v celkovom poradí. S výnimkou MSR však tomu chýbalo víťazstvo.
Je to tak, druhých miest bolo opäť dosť. Na jednej strane ste k víťazstvu blízko, no zároveň stále ďaleko. Aj preto som motivovaný v zime ešte viac na sebe pracovať a premeniť druhé miesta na víťazstvá.
Spomeniete si na niektoré z tých piatich druhých miest, keď ste boli podľa vás najbližšie k ďalšiemu profesionálnemu víťazstvu?
Napadol mi súboj s Woutom van Aertom v tretej etape pretekov Okolo Dánska, keď sme v závere išli do kopca plece pri pleci. Všetci z toho boli nadšení a potom mi asi hodinu po pretekoch volal tréner.
Mám na ňom rád, že je priamy, vždy stojí nohami na zemi a nepozerá sa na čísla cez ružové okuliare. Tak mi zavolal a hovorí: "Toto aj toto si urobil zle a etapu si mal jasne vyhrať."
Nadšenie okamžite opadlo, ale ja to mám rád, pretože sa stále snažíme zlepšovať. Hovoril mi, že som nemal ísť vedľa Van Aerta, ale vyviesť sa za ním. Možno by znervóznel a predbehol by som ho.
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Na sociálnych sieťach členovia tímu Rockets vyberajú svoj najsilnejší moment uplynulej sezóny. Ktorý vyberiete vy?
Pre mňa to boli tri monumenty, ktoré som išiel. Jarná časť sezóny je moja srdcovka. Som Paríž - Roubaix jazdec. Sú to jednorazové preteky, ktoré majú pre mňa najväčšiu hodnotu.
Aj Miláno - San Remo a Okolo Flámska boli pre mňa veľkým zážitkom a veľkou školou cyklistiky. Urobím všetko pre to, aby som skúsenosti a tiež výkonnosť pretavil v budúcom roku do pekných výsledkov.
Na Miláno - San Remo som bol po Cipresse kúsok za Van Aertom, ktorý bol napokon tretí, no ušlo mi to v zjazde. A keďže zvíťazil Tadej Pogačar, dúfame, že teraz dá šancu aj nám ostatným (smiech).
V sezóne ste tiež debutovali na Grand Tour, teda na trojtýždňovom podujatí. Čo vám prvé napadne pri spomienke na Giro d'Italia?
Asi tie šprintérske vláčiky. Zo šprintérskych tímov sme podľa mňa odviedli v koncovkách etáp najlepšiu robotu a viackrát sme boli veľmi blízko víťazstva. Škoda, že nám to aspoň raz s Dylanom nevyšlo.
Aj Quick-Step či Lidl-Trek mali silné šprintérske zostavy a aj tak na konci sedeli za nami. Pre nás to bolo aj isté zadosťučinenie, že sme svetu ukázali, že patríme aj na takéto veľké preteky.
Vaše výsledky zodpovedali tímovým úlohám. Bolo ťažké prijať, že budete pracovať pre Dylana Groenewegena, keďže sám ste víťazný typ?
Bolo to logické, keďže šprintovať proti Milanovi, Magnierovi či Merlierovi je pre mňa veľmi náročné. Počas sezóny som nebol súčasťou Dylanovej šprintérskej skupiny a sústredil som sa skôr na klasiky.
Stretli sme sa iba na zopár pretekoch ako Giro alebo Renewi Tour. Som šťastný, že sa ho môžem pýtať na veci a učiť sa od neho. Dylan je veľký šampión, ktorý sa snaží odovzdať svoje skúseností a pomôcť mi.
Ako vaše telo reagovalo na intenzívnu trojtýždňovú záťaž?
V Bulharsku som mal počas prvých troch etáp priemer 150 wattov a tep 95. Išiel som za Woutom Poelsom a pýtam sa ho, či je to normálne. Aj on bol prekvapený, že sa na Grand Tour išlo takto pomaly.
Po príchode do Talianska to už bolo rýchlejšie a ťažšie. Pracovali sme pre Dylana a v horách bez problémov spĺňali limit. V kopcoch som často jazdil pod 300 wattov - väčší výkon podám v tréningu.
Aj preto som po Gire nebol zničený alebo extrémne unavený. Bol to pre mňa vlastne perfektný tréningový kemp a potvrdilo sa, čo všetci hovorili, že po Grand Tour bude môj pretekársky motor väčší.
Absolvovať Giro je nepochybne veľký úspech, no vaším cieľom je Tour de France. Ako vidíte aktuálne šance na udelenie voľnej karty?
Ak v tomto momente nie sme blízko účasti na Tour de France, tak už neviem, čo viac máme urobiť. Čo sa týka víťazstiev, pretekového štýlu aj UCI bodov, sme naozaj malý kúsok od splnenia nášho sna.
Možno aj preto, že nás tento rok nepozvali, sme všetci ako tím mali ešte väčšiu motiváciu ukázať ASO (organizátor, pozn.), že tam patríme. Odviedli sme skvelú prácu a verím, že tento raz to vyjde.
Čo hovoríte na trasu budúcoročnej Tour? Je považovaná za jednu z najľahších za posledné roky aj s viacerými šancami pre klasikárov.
Zatiaľ som to detailne neštudoval. Som rád, že dojazd v Paríži zostal s Montmartrom, pretože je to etapa, o ktorej som veľa hovoril už vlani.
Áno, tiež som zaregistroval, že je tam viac zvlnených a rovinných etáp, čo nám hrá do kariet, ak by sme tam išli v podobnej zostave ako na Gire. Verím, že by sme opäť boli vidieť a bojovali o víťazstvá.
VIDEO: Zostrih zo záverečnej etapy Tour de France 2026
Veľa sa hovorilo aj o vašej absencii na MS v Montreale, ktoré vám profilovo sedeli, no tím mal iné priority. Mali ste možnosť nejako vstúpiť do tohto rozhodovania?
Nie je tajomstvom, že som chcel na MS pretekať, pretože vždy je pre mňa špeciálne obliecť si národný dres. Pre tím však boli kľúčové UCI body, aby aj pozícia ohľadom Tour de France bola čo najlepšia.
Musel som sa tomu podriadiť. Z nášho tímu som mal možnosť ísť iba ja a Rory Townsend, no nakoniec nešiel ani jeden. Keby sme na TotalEnergies strácali 500 bodov, určite by ma tím poslal na MS.
Zmluvu s Rockets máte do roku 2027. Uvažovali ste nad predĺžením alebo veríte, že by ste sa mohli posunúť do tímu World Tour?
Ešte som nad tým neuvažoval. Cesta tímu je nastavená veľmi dobre a či je vedľa tímu napísané Pro alebo World Tour, to je v podstate jedno, keďže jazdíme preteky na tej najvyššej úrovni.
Spolupráca je perfektná a vzťahy v tíme sú priam rodinné, čo nie je bežné. Uvidíme, čo prinesie prvá časť budúcej sezóny a aká ponuka bude na stole.
Aké sú vaše ciele, možno tajné želanie pre rok 2027?
Tajné želanie je doniesť domov víťaznú kocku z Roubaix. Ako som už spomínal, Kráľovná klasík alebo Peklo severu je mojím veľkým cieľom a tiež verím, že dostanem šancu ukázať sa aj na Tour de France.