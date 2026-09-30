Chladoňová sa vráti na trať, kde dosiahla prvé víťazstvo. Chystajú sa až tri fanzóny

V posledných sezónach vládnu domácej cyklistickej scéne. Viktória Chladoňová a Lukáš Kubiš už dva roky nosia dres s národnou trikolórou a na budúci rok budú môcť zavŕšiť víťazný hetrik.
Po podujatí v Jeseníkoch sa spoločný československý šampionát opäť presunie na Slovensko, kde budú jeho dejiskami Mochovce a Nová Baňa.
Región Gron je na cyklistické podujatia zvyknutý, keďže v posledných šiestich rokoch sa tam konajú jednodňové preteky V4 a tiež jediné ženské medzinárodné preteky na Slovensku – Respect Ladies Race.
"Ako organizátori odvádzame dobrú prácu a naše preteky v rámci V4 majú vysokú úroveň. Aj preto si trúfame zorganizovať ešte väčšie podujatie, akými sú MSR a ČR," uviedol riaditeľ pretekov Ján Žilovec.
Časovky spred jadrovej elektrárne
Podujatie sa uskutoční od 24. do 27. júna 2027. Prvé dva dni sa bude bojovať o národné tituly v časovkách, pričom štart aj cieľ budú pred Energolandom jadrovej elektrárne Mochovce.
Juniorky, juniori a ženy elite budú po štarte pokračovať smerom na Zlaté Moravce a následne odbočia doprava na Malé Kozmálovce, kde bude obrátka. Celková dĺžka trasy je približne 20 km.
Muži to budú mať o niečo náročnejšie. Obrátku absolvujú v Nemčiňanoch a následne budú pokračovať do obce Čifáre, odkiaľ pôjdu späť do Mochoviec. V tomto prípade ide o 36 km dlhú časovku.
"Nie sú to technicky náročné časovky, no zvlnený profil ich určite robí zaujímavými aj pre silovo zdatných pretekárov," hovorí Žilovec pre Sportnet.
Keďže spoločný cyklistický šampionát spravidla neorganizuje slovenský ani český zväz, poverenie dostali organizátori pretekov V4 v spolupráci s mestom Nová Baňa a jadrovou elektrárňou Mochovce.
Nechcú, aby dokončili traja jazdci
Preteky s hromadným štartom sa pôjdu na miestnych okruhoch s tým, že mužské preteky budú predĺžené o 50 až 70-kilometrový zavádzací úsek.
Ten bude smerovať k Hliníku nad Hronom alebo k Žiaru nad Hronom. Presná trasa bude známa po dohode s partnermi, no každopádne tento rovinatý úsek dáva šancu jazdcom ukázať sa v úniku.
Selekcia sa očakáva až na okruhoch, teda neskôr ako v Jeseníkoch. Tohtoročné preteky v Česku boli natoľko náročné, že ich dokončilo zopár jazdcov.
Program MSR a ČR v cyklistike 2027
- 24. júna: časovky juniorov, junioriek a ženy elite
- 25. júna: časovka mužov elite a MSR Master (hobby cyklisti)
- 26. júna: preteky juniorov (3 veľké okruhy + 1 malý), juniorky (2 veľké), ženy elite (3 veľké)
- 27. júna: preteky muži elite (nájazd 50-70 km + 3 veľké a 2 malé okruhy)
* malý okruh má dĺžku 12 km, veľký okruh 36 km
"Touto cestou sme nechceli ísť. Tým, že slovenský šampionát dokončili iba traja jazdci, sme zbytočne premárnili veľa UCI bodov a preteky boli rozhodnuté už dávno pred cieľom. Stratilo to napätie.
V prípade mužov elite očakávame rozhodujúce súboje až na malom okruhu, ktorý sa pôjde dvakrát. Stúpanie Bôrina (1,5 km, 7 - 12 %) bude miestom, kde sa ukážu tí najsilnejší jazdci," hovorí Žilovec.
Pripravené budú aj populárne fanzóny. Na námestí v Novej Bani bude LED obrazovka s kultúrnym programom. Ďalšie dve fanzóny budú na ulici Nad Hrádzou a na Kajkovke, ktorou budú jazdci viackrát prechádzať.
Šanca vidieť majsterku sveta
Koncept spoločných majstrovstiev Slovákov a Čechov si Žilovec, ktorý vyhral preteky KTK Hlas ľudu, bol desiaty na MSJ v cyklokrose 1988 či skončil štvrtý na podujatí Franco Belgie 1991, pochvaľuje.
"Je to unikátny projekt. Fanúšikovia môžu vidieť hviezdy oboch krajín na jednom mieste a aj priebeh pretekov v pretekoch je jedinečný.
Ako organizátori máme šancu osloviť väčší než len slovenský trh, no zároveň máme aj regionálnych partnerov ako mesto Nová Baňa, región Gron či Stredná odborná škola v Žarnovici," spomenul.
Z diváckeho hľadiska bude veľkým lákadlom úradujúca majsterka sveta do 23 rokov Viktória Chladoňová. Ak sa nič nepredvídateľné nestane, v Novej Bani bude obhajovať post slovenskej majsterky.
"Je to jediná možnosť, ako u nás vidieť Viki pretekať. Som rád, že sa vráti na trať, kde dosiahla svoje prvé cestné víťazstvo na Respect Ladies Race 2024," vraví Žilovec, ktorý má ešte smelšie plány.
Po vzore pretekov Okolo Poľska či mnohých iných by rád pridal k medzinárodným pretekom Okolo Slovenska aj premiérovú ženskú verziu.
"Je to pre nás výzva, ktorou sa chceme zaoberať. V hlave tú myšlienku mám, viem si to predstaviť, no tiež je tu otázka financií a partnerov, ktorí by do toho s nami išli," dodal bývalý viceprezident SZC.