    Vuelta má nového lídra, Vingegaard sa prepadol. Dojazd v Andorre opanoval Vine

    Jay Vine vyhral 6. etapu Vuelty 2025
    Jay Vine vyhral 6. etapu Vuelty 2025 (Autor: X/La Vuelta)
    TASR|28. aug 2025 o 17:32 (aktualizované 28. aug 2025 o 18:17)
    Červený dres si obliekol Nór.

    Vuelta a España 2025

    Výsledky 6. etapy (Olot - Pal, 170,3 km):

    1.

    Jay Vine

    Austrália

    UAE Emirates

    4:12:36 h

    2.

    Torstein Traeen

    Nórsko

    Bahrain Victorious

    + 54 s

    3.

    Lorenzo Fortunato

    Taliansko

    XDS Aastana

    + 1:10 min

    4.

    Bruno Armirail 

    Francúzsko

    Decathlon AG2R La Mondial

    + 1:15 min

    5.

    Pablo Castrillo 

    Španielsko

    Movistar

    + 1:52 min

    6.

    James Shaw

    V. Británia

    EF Education-EasYPost

    + 2:05 min

    PAL. Austrálsky jazdec Jay Vine z tímu UAE Emirates sa stal po sólovom úniku víťazom 6. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa 2025.

    Horská etapa vyvrcholila cieľovým stúpaním prvej kategórie, na ktorom Vine nemal súpera a do cieľa prišiel pohodlne so 45-sekundovým náskokom na druhého v poradí Nóra Torsteina Traeena z tímu Bahrain Victorious.

    VIDEO: Finiš 6. etapy Vuelty 2025

    Práve Traeen sa posunul do čela priebežného poradia, na ktorom nahradil Dána Jonasa Vingegaarda a do ďalšej etapy nastúpi v červenom drese.

    Štvrtková etapa sa začala stúpaním 3. kategórie Coll de Sentigosa, na ktorom si tri body pripísal Vine. Následne sa na čele vytvorila desaťčlenná skupinka, ktorá sa vzdialila pelotónu s približne 30-sekundovým náskokom.

    Nasledovalo prvé stúpanie najvyššej kategórie, na ktorom získal desať bodov Louis Vervaeke, šesť si pripísal Vine. Po 120 km z pretekov odstúpil Koen Bouwman z tímu Jayco AlUla. Pred pelotónom naďalej jazdila vedúca skupina.

    Približne 22 km pred cieľom pretekári absolvovali rýchlostnú prémiu, na ktorej Lorenzo Fortunato z tímu XDS Astana získal 20 bodov.

    Ešte pred záverom jazdci absolvovali stúpanie 2. kategórie na La Comella, na ktorom bol najrýchlejší Vine pred Vervaekeom. Vine sa následne na čele osamostatnil a víťazstvo si už nenechal ujsť.

    „Ak by môj únik nebol úspešný, pracoval by som v hlavnom poli. Cítil som však, že toto je moja šanca. Keď som sa dostal do úniku, bolo to už len o nohách.

    Je to pre mňa veľký úspech, najmä keď si uvedomím, že nomináciu na Vueltu som dostal iba štyri týždne pred pretekmi. Dnes som zvíťazil pred mojou manželkou a synom, je to neuveriteľné. Bola to pre mňa špeciálna motivácia,“ povedal Vine.

    Vuelta bude v piatok pokračovať 7. etapou, ktorá bude mať opäť horský profil. Jedna z najnáročnejších tratí 80. ročníka s dĺžkou 187 km povedie z Andorra la Vella do pyrenejského horského strediska Cerler, ktoré sa na mapu Vuelty vráti po 18 rokoch.

    Celkové poradie po 6. etape Vuelta a España 2025

    1.

    Torstein Traeen

    Nórsko

    Bahrain Victorious

    20:25:46 h

    2.

    Bruno Armirail

    Francúzsko

    Decathlon AG2R

    + 31 s

    2.

    Lorenzo Fortunato

    Taliansko

    XDS Astana

    + 1:01 min

    3.

    Louis Vervaeke

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 1:58 min

    5.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    + 2:33 min

    6.

    Joao Almeida

    Portugalsko

    UAE Emirates

    + 2:41 min

