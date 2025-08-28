Vuelta má nového lídra, Vingegaard sa prepadol. Dojazd v Andorre opanoval Vine

Vuelta a España 2025
Výsledky 6. etapy (Olot - Pal, 170,3 km):
1.
Jay Vine
Austrália
UAE Emirates
4:12:36 h
2.
Torstein Traeen
Nórsko
Bahrain Victorious
+ 54 s
3.
Lorenzo Fortunato
Taliansko
XDS Aastana
+ 1:10 min
4.
Bruno Armirail
Francúzsko
Decathlon AG2R La Mondial
+ 1:15 min
5.
Pablo Castrillo
Španielsko
Movistar
+ 1:52 min
6.
James Shaw
V. Británia
EF Education-EasYPost
+ 2:05 min
PAL. Austrálsky jazdec Jay Vine z tímu UAE Emirates sa stal po sólovom úniku víťazom 6. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa 2025.
Horská etapa vyvrcholila cieľovým stúpaním prvej kategórie, na ktorom Vine nemal súpera a do cieľa prišiel pohodlne so 45-sekundovým náskokom na druhého v poradí Nóra Torsteina Traeena z tímu Bahrain Victorious.
VIDEO: Finiš 6. etapy Vuelty 2025
Práve Traeen sa posunul do čela priebežného poradia, na ktorom nahradil Dána Jonasa Vingegaarda a do ďalšej etapy nastúpi v červenom drese.
Štvrtková etapa sa začala stúpaním 3. kategórie Coll de Sentigosa, na ktorom si tri body pripísal Vine. Následne sa na čele vytvorila desaťčlenná skupinka, ktorá sa vzdialila pelotónu s približne 30-sekundovým náskokom.
Nasledovalo prvé stúpanie najvyššej kategórie, na ktorom získal desať bodov Louis Vervaeke, šesť si pripísal Vine. Po 120 km z pretekov odstúpil Koen Bouwman z tímu Jayco AlUla. Pred pelotónom naďalej jazdila vedúca skupina.
Približne 22 km pred cieľom pretekári absolvovali rýchlostnú prémiu, na ktorej Lorenzo Fortunato z tímu XDS Astana získal 20 bodov.
Ešte pred záverom jazdci absolvovali stúpanie 2. kategórie na La Comella, na ktorom bol najrýchlejší Vine pred Vervaekeom. Vine sa následne na čele osamostatnil a víťazstvo si už nenechal ujsť.
„Ak by môj únik nebol úspešný, pracoval by som v hlavnom poli. Cítil som však, že toto je moja šanca. Keď som sa dostal do úniku, bolo to už len o nohách.
Je to pre mňa veľký úspech, najmä keď si uvedomím, že nomináciu na Vueltu som dostal iba štyri týždne pred pretekmi. Dnes som zvíťazil pred mojou manželkou a synom, je to neuveriteľné. Bola to pre mňa špeciálna motivácia,“ povedal Vine.
Vuelta bude v piatok pokračovať 7. etapou, ktorá bude mať opäť horský profil. Jedna z najnáročnejších tratí 80. ročníka s dĺžkou 187 km povedie z Andorra la Vella do pyrenejského horského strediska Cerler, ktoré sa na mapu Vuelty vráti po 18 rokoch.
Celkové poradie po 6. etape Vuelta a España 2025
1.
Torstein Traeen
Nórsko
Bahrain Victorious
20:25:46 h
2.
Bruno Armirail
Francúzsko
Decathlon AG2R
+ 31 s
2.
Lorenzo Fortunato
Taliansko
XDS Astana
+ 1:01 min
3.
Louis Vervaeke
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 1:58 min
5.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
+ 2:33 min
6.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates
+ 2:41 min