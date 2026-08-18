    Najtalentovanejší mladík pelorónu zostáva v Decathlone. Seixas odolal záujmu tímov a dodrží zmluvu

    Paul Seixas.
    Paul Seixas. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. aug 2026 o 11:35
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    Devätnásťročný fenomén Tour de France odolal záujmu Emirates, Vismy aj Ineosu.

    Jeden z najtalentovanejších cyklistov súčasnosti Paul Seixas ukončil špekulácie o svojej budúcnosti a potvrdil, že v nasledujúcej sezóne bude pokračovať v tíme Decathlon CMA CGM.

    Devätnásťročný pretekár prežíva skvelý ročník, počas ktorého nazbieral sedem víťazstiev a pri svojej premiére na Tour de France obsadil výborné štvrté miesto v celkovom poradí.

    Zároveň bol najmladší účastník slávnych pretekov od roku 1937.

    O jeho služby bol už niekoľko mesiacov veľký záujem a spomínali sa najmä tímy SAE Team Emirates-XRG, Visma-Lease a Bike, Netcompany-Ineos a Pinarello-Q36.5.

    Talentovaný mladík však teraz ukončil špekulácie a vyhlásil, že dodrží kontrakt s Decathlonom, ktorý má platný do konca roku 2027.

    „Budúci rok budem jazdiť za Decathlon CMA CGM. Pre mňa je to isté, pretože stále mám zmluvu do konca roka 2027,“ povedal pre holandský cyklistický web Wielerflits.

    Paul Seixas.
    Paul Seixas. (Autor: TASR/AP)

    Seixas potreboval po Tour niekoľko dní voľna a už sa sústredí na ďalší vrchol sezóny: „Venoval som čas rodine a priateľom, čo je pre mňa veľmi dôležité. Teraz už premýšľam o majstrovstvách sveta, kde tajne dúfam, že uvidím nejaký pokrok v porovnaní s Tour de France.“

    Šampionát vyvrcholí 27. septembra pretekmi s hromadným štartom mužov v Montreale, ktoré sa pôjdu na náročnej kopcovitej trati dlhej 273,7 km s cieľom v Montreale.

    Hlavný favorit na triumf je opäť úradujúci šampión Tadej Pogačar.

    „Na Tour bol ako z inej planéty. No na druhej strane, pred pár rokmi som ho sledoval len v televízii a fakt, že teraz môžem byť jedným z jeho súperov, ma veľmi motivuje,“ dodal Seixas.

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