    Mladý Slovák sa zaskvel na klasike v Taliansku. Tesne ho zdolal iba talent Red Bullu

    Samuel Novák po pretekoch U23 na ME v cyklistike 2026.
    Samuel Novák po pretekoch U23 na ME v cyklistike 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Sportnet|6. okt 2026 o 19:55
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    Samuel Novák získal cenných 30 UCI bodov.

    Coppa Citta' Di San Daniele 2026

    Výsledky (San Daniele del Friuli - San Daniele del Friuli, 148,2 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Max Bock

    Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies

    3:24:51 h

    2.

    SVK

    Samuel Novák

    Tirol KTM Cycling

    + 4 s

    3.

    CHE

    Colin Stüssi

    Team Vorarlberg

    + 4 s

    4.

    ITA

    Stefano Masciarelli

    S.C. Padovani Polo Cherry Bank

    + 4 s

    5.

    ITA

    Matteo Scalco

    XDS Astana Development Team

    + 4 s

    6.

    GBR

    Tomos Pattinson

    EF Education - Aevolo

    + 4 s

    Slovenský cyklista Samuel Novák si po vystúpeniach na majstrovstvách sveta a Európy pripísal na konto výborný výsledok na klubovej úrovni. 

    Vo farbách rakúskeho kontinentálneho tímu Tirol KTM Cycling obsadil na talianskej klasike Coppa Citta' Di San Daniele (1.2) druhé miesto. 

    Bratislavčan si dobre poradil so zvlneným terénom a najmä stúpaním Monte di Ragogna (2,8 km; 9,9 %), ktoré sa v posledných 35 km išlo dvakrát. 

    V závere bol súčasťou 7-člennej skupiny, ktorá sa snažila dostihnúť Nemca Maxa Bocka. Za štvrtým mužom z pretekov U23 na ME a talentom tímu Red Bull - BORA - hansgrohe napokon zaostala o štyri sekundy. 

    Novák mal dobrý finiš, no aj z jeho gesta bolo badať sklamanie, keďže namiesto súboja o víťazstvo šprintovala jeho skupina "len" o druhú pozíciu. 

    Dvadsaťjedenročný Slovák však získal cenných 30 UCI bodov a opäť na seba upozornil. Zatiaľ nie je jasné kam budú viesť jeho ďalšie kroky, keďže s Tirolom má podpísanú zmluvu len do konca sezóny.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Samuel Novák po pretekoch U23 na ME v cyklistike 2026.
    Samuel Novák po pretekoch U23 na ME v cyklistike 2026.
    Mladý Slovák sa zaskvel na klasike v Taliansku. Tesne ho zdolal iba talent Red Bullu
    dnes 19:55
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