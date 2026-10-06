Mladý Slovák sa zaskvel na klasike v Taliansku. Tesne ho zdolal iba talent Red Bullu

Coppa Citta' Di San Daniele 2026
Výsledky (San Daniele del Friuli - San Daniele del Friuli, 148,2 km):
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Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Max Bock
Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies
3:24:51 h
2.
Samuel Novák
Tirol KTM Cycling
+ 4 s
3.
Colin Stüssi
Team Vorarlberg
+ 4 s
4.
Stefano Masciarelli
S.C. Padovani Polo Cherry Bank
+ 4 s
5.
Matteo Scalco
XDS Astana Development Team
+ 4 s
6.
Tomos Pattinson
EF Education - Aevolo
+ 4 s
Slovenský cyklista Samuel Novák si po vystúpeniach na majstrovstvách sveta a Európy pripísal na konto výborný výsledok na klubovej úrovni.
Vo farbách rakúskeho kontinentálneho tímu Tirol KTM Cycling obsadil na talianskej klasike Coppa Citta' Di San Daniele (1.2) druhé miesto.
Bratislavčan si dobre poradil so zvlneným terénom a najmä stúpaním Monte di Ragogna (2,8 km; 9,9 %), ktoré sa v posledných 35 km išlo dvakrát.
V závere bol súčasťou 7-člennej skupiny, ktorá sa snažila dostihnúť Nemca Maxa Bocka. Za štvrtým mužom z pretekov U23 na ME a talentom tímu Red Bull - BORA - hansgrohe napokon zaostala o štyri sekundy.
Novák mal dobrý finiš, no aj z jeho gesta bolo badať sklamanie, keďže namiesto súboja o víťazstvo šprintovala jeho skupina "len" o druhú pozíciu.
Dvadsaťjedenročný Slovák však získal cenných 30 UCI bodov a opäť na seba upozornil. Zatiaľ nie je jasné kam budú viesť jeho ďalšie kroky, keďže s Tirolom má podpísanú zmluvu len do konca sezóny.