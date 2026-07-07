VIDEO: Bizarná situácia na Tour v Rumunsku. Cyklisti sa na trati vyhýbali medveďovi

Občas sa stane, že počas cyklistických pretekov prejde cez trať pes, prípadne mačka. V 3. etape Sibiu Tour mali však jazdci bizarnejšiu spoločnosť.
Do konca záverečného stúpania Balea Lac zostávalo 15 kilometrov, keď sa pred dvojicu vedúcich pretekárov zatúlal malý hnedý medveď.
Prešiel cez cestu a následne sa vrátil späť, keď sa k nemu blížila väčšia skupina cyklistov. Našťastie sa všetko skončilo bez incidentov.
Na YouTube sledoval naživo preteky aj jeden z majiteľov tímu Unibet Rose Rockets Bas Tietema, ktorého prítomnosť medveďa poriadne zaskočila. "Medveď! Medveď prešiel cez cestu. Čo sa to tu deje?" vravel.
VIDEO: Medveď na trati v čase od 1:06:10 h
Holandský portál WielerFlits uvádza, že hoci má Rumunsko najväčšiu populáciu hnedých medveďov v Európe, pohľad na medveďa pozdĺž trasy je výnimočný.
Známy cyklistický komentátor Mihai Simion však už minulý rok zachytil medveďa hnedého popri trate, pričom vtedy rozhodne nešlo o mláďa.
Etapu napokon najlepšie zvládol talentovaný 19-ročný Talian Lorenzo Finn a po víťazstve na Giro d'Italia Next Gen mieri za ďalším úspechom.
Druhý bol tímový kolega Lukáša Kubiša Wout Poels, vďaka čomu sa v celkovom poradí posunul na štvrté miesto. Na pódium stráca 38-ročný Holanďan pred poslednou etapou 21 sekúnd.