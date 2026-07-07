    VIDEO: Bizarná situácia na Tour v Rumunsku. Cyklisti sa na trati vyhýbali medveďovi

    Medveď na trati počas cyklistických pretekov Sibiu Tour 2026.
    Medveď na trati počas cyklistických pretekov Sibiu Tour 2026. (Autor: Unibet Rose Rockets/ X)
    Sportnet|7. júl 2026 o 07:20
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    Medveď prešiel cez cestu, keď tadiaľ prechádzali cyklisti.

    Občas sa stane, že počas cyklistických pretekov prejde cez trať pes, prípadne mačka. V 3. etape Sibiu Tour mali však jazdci bizarnejšiu spoločnosť. 

    Do konca záverečného stúpania Balea Lac zostávalo 15 kilometrov, keď sa pred dvojicu vedúcich pretekárov zatúlal malý hnedý medveď. 

    Prešiel cez cestu a následne sa vrátil späť, keď sa k nemu blížila väčšia skupina cyklistov. Našťastie sa všetko skončilo bez incidentov.

    Na YouTube sledoval naživo preteky aj jeden z majiteľov tímu Unibet Rose Rockets Bas Tietema, ktorého prítomnosť medveďa poriadne zaskočila. "Medveď! Medveď prešiel cez cestu. Čo sa to tu deje?" vravel. 

    VIDEO: Medveď na trati v čase od 1:06:10 h

    Holandský portál WielerFlits uvádza, že hoci má Rumunsko najväčšiu populáciu hnedých medveďov v Európe, pohľad na medveďa pozdĺž trasy je výnimočný. 

    Známy cyklistický komentátor Mihai Simion však už minulý rok zachytil medveďa hnedého popri trate, pričom vtedy rozhodne nešlo o mláďa.

    Etapu napokon najlepšie zvládol talentovaný 19-ročný Talian Lorenzo Finn a po víťazstve na Giro d'Italia Next Gen mieri za ďalším úspechom. 

    Druhý bol tímový kolega Lukáša Kubiša Wout Poels, vďaka čomu sa v celkovom poradí posunul na štvrté miesto. Na pódium stráca 38-ročný Holanďan pred poslednou etapou 21 sekúnd.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Medveď na trati počas cyklistických pretekov Sibiu Tour 2026.
    Medveď na trati počas cyklistických pretekov Sibiu Tour 2026.
    VIDEO: Bizarná situácia na Tour v Rumunsku. Cyklisti sa na trati vyhýbali medveďovi
    dnes 07:20
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