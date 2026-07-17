    Vodičák mu zobrali, keď usmrtil manželku. Viacnásobný majster sveta šoféroval aj napriek zákazu

    Rohan Dennis.
    Rohan Dennis. (Autor: REUTERS)
    SITA|17. júl 2026 o 15:37
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    Bývalý svetový šampión po tragickej autonehode priznal priestupok.

    Niekdajší svetový šampión v cyklistike Austrálčan Rohan Dennis v piatok priznal, že šoféroval aj počas zákazu.

    Incident sa stal v roku 2023 v súvislosti s dopravnou nehodou, ktorá predchádzala smrti jeho manželky.

    Dennis dostal vlani podmienečný trest odňatia slobody na 17 mesiacov za šoférovanie spôsobom "pravdepodobne vedúcim k ujme" v decembri 2023.

    V tom istom roku počas spomenutého smrteľného incidentu Dennisov automobil zrazil a usmrtil jeho manželku, tiež olympioničku Melissu Hoskinsovú.

    Dennis nebol súdom považovaný za trestne zodpovedného za smrť Hoskinsovej, ale bol mu zadržaný vodičský preukaz na päť rokov.

    Na súde v Adelaide priznal vinu za šoférovanie počas zákazu 11. júna tohto roku, uvádza to súdny dokument poskytnutý agentúre AFP.

    Žaloba plánuje viesť konanie proti nemu za porušenie podmienky súdu a prípad bol odložený na 4. september na ďalšie pojednávanie.

    Dennis, ktorý získal na olympiáde v roku 2012 a 2021 medaily, už v roku 2024 priznal šoférovanie spôsobom, ktorý mohol spôsobiť ujmu.

    Pri minuloročnom pojednávaní si súd vypočul, že Dennis odišiel autom upokojiť sa po hádke s manželkou o rekonštrukcii domu.

    Počas toho na kapotu auta skočila Hoskinsová, ale Dennis pokračoval v pomalej jazde asi 10 sekúnd - čo súd označil za nebezpečné a riskantné.

    Hoskinsová z auta zosadla, ale chytila sa ho, čo viedlo k jej pádu a následnej smrti. Zástupcovia obžaloby akceptovali, že Dennis si nebol vedomý, že došlo k smrteľnej nehode.

    Dennis získal striebornú medailu v tímovej stíhačke na olympiáde v Londýne 2012 a bronz v časovke na OH 2021 v Tokiu počas pandémie.

    Melisa Hoskinsová reprezentovala Austráliu na olympiádach v roku 2012 a 2016, no nezískala žiadnu medailu.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Rohan Dennis.
    Rohan Dennis.
    Vodičák mu zobrali, keď usmrtil manželku. Viacnásobný majster sveta šoféroval aj napriek zákazu
    dnes 15:37
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