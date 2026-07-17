Vodičák mu zobrali, keď usmrtil manželku. Viacnásobný majster sveta šoféroval aj napriek zákazu

Niekdajší svetový šampión v cyklistike Austrálčan Rohan Dennis v piatok priznal, že šoféroval aj počas zákazu.
Incident sa stal v roku 2023 v súvislosti s dopravnou nehodou, ktorá predchádzala smrti jeho manželky.
Dennis dostal vlani podmienečný trest odňatia slobody na 17 mesiacov za šoférovanie spôsobom "pravdepodobne vedúcim k ujme" v decembri 2023.
V tom istom roku počas spomenutého smrteľného incidentu Dennisov automobil zrazil a usmrtil jeho manželku, tiež olympioničku Melissu Hoskinsovú.
Dennis nebol súdom považovaný za trestne zodpovedného za smrť Hoskinsovej, ale bol mu zadržaný vodičský preukaz na päť rokov.
Na súde v Adelaide priznal vinu za šoférovanie počas zákazu 11. júna tohto roku, uvádza to súdny dokument poskytnutý agentúre AFP.
Žaloba plánuje viesť konanie proti nemu za porušenie podmienky súdu a prípad bol odložený na 4. september na ďalšie pojednávanie.
Dennis, ktorý získal na olympiáde v roku 2012 a 2021 medaily, už v roku 2024 priznal šoférovanie spôsobom, ktorý mohol spôsobiť ujmu.
Pri minuloročnom pojednávaní si súd vypočul, že Dennis odišiel autom upokojiť sa po hádke s manželkou o rekonštrukcii domu.
Počas toho na kapotu auta skočila Hoskinsová, ale Dennis pokračoval v pomalej jazde asi 10 sekúnd - čo súd označil za nebezpečné a riskantné.
Hoskinsová z auta zosadla, ale chytila sa ho, čo viedlo k jej pádu a následnej smrti. Zástupcovia obžaloby akceptovali, že Dennis si nebol vedomý, že došlo k smrteľnej nehode.
Dennis získal striebornú medailu v tímovej stíhačke na olympiáde v Londýne 2012 a bronz v časovke na OH 2021 v Tokiu počas pandémie.
Melisa Hoskinsová reprezentovala Austráliu na olympiádach v roku 2012 a 2016, no nezískala žiadnu medailu.