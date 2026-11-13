    Bývalému majstrovi sveta hrozí väzenie. Priznal sa, že porušil podmienku

    Rohan Dennis.
    Rohan Dennis. (Autor: REUTERS)
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    ČTK|13. nov 2026 o 09:57
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    Vlani bol odsúdený za nehodu, pri ktorej zomrela jeho manželka.

    Bývalému austrálskemu cyklistovi Rohanovi Dennisovi hrozí až 17 mesiacov väzenia za porušenie zákazu šoférovania.

    Dvojnásobný majster sveta v časovke, ktorý v roku 2023 autom usmrtil manželku, sa podľa médií k nedodržaniu podmienky priznal.

    Dennis bol vlani v máji odsúdený na 17 mesiacov väzenia s dvojročným podmienečným odkladom za nehodu, pri ktorej zomrela jeho manželka Melissa Hoskinsová.

    Bývalú cyklistku zrazil v decembri 2023 autom pred domom v Adelaide.

    Šesťdesiattriročný Dennis kvôli nehode tiež na päť rokov prišiel o vodičský preukaz, tento rok v júni ho však polícia pri cestnej kontrole pristihla za volantom.

    Rozsudok sa Dennis dozvie najskôr na budúci rok, ďalšie pojednávanie ho čaká 1. februára.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Rohan Dennis.
    Rohan Dennis.
    Bývalému majstrovi sveta hrozí väzenie. Priznal sa, že porušil podmienku
    dnes 09:57
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