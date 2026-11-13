Bývalému majstrovi sveta hrozí väzenie. Priznal sa, že porušil podmienku

Bývalému austrálskemu cyklistovi Rohanovi Dennisovi hrozí až 17 mesiacov väzenia za porušenie zákazu šoférovania.
Dvojnásobný majster sveta v časovke, ktorý v roku 2023 autom usmrtil manželku, sa podľa médií k nedodržaniu podmienky priznal.
Dennis bol vlani v máji odsúdený na 17 mesiacov väzenia s dvojročným podmienečným odkladom za nehodu, pri ktorej zomrela jeho manželka Melissa Hoskinsová.
Bývalú cyklistku zrazil v decembri 2023 autom pred domom v Adelaide.
Šesťdesiattriročný Dennis kvôli nehode tiež na päť rokov prišiel o vodičský preukaz, tento rok v júni ho však polícia pri cestnej kontrole pristihla za volantom.
Rozsudok sa Dennis dozvie najskôr na budúci rok, ďalšie pojednávanie ho čaká 1. februára.