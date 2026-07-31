    Roglič musel zrušil účasť na dvoch pretekoch. Počas tréningu mal kolíziu s autom

    Primož Roglič
    Primož Roglič (Autor: TASR/AP)
    TASR|31. júl 2026 o 19:37
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    Dúfa, že sa vráti na španielsku Vueltu.

    Slovinský cyklista Primož Roglič sa nezúčastní na nasledujúcich pretekoch San Sebastian Classic a Vuelta a Burgos po tom, čo ho pred niekoľkoými dňami zrazilo auto.

    Jazdec tímu Red Bull Bora-Hansgrohe na sociálnych sieťach zverejnil fotografiu, na ktorej má na pravej nohe obrovské modriny. Dodal k nej aj popis, ktorým uviedol, čo sa stalo.

    „Pred pár dňami ma zrazilo auto. Bohužiaľ, nezúčastním sa na pretekoch v San Sebastiane a v Burgose. Nie je to najlepší scenár, ale je to život. Čo už.

    Pracujeme na návrate a veríme, že sa veci obrátia“ napísal Roglič v príspevku na Instagrame, v narážke na jednodňové preteky San Sebastian Classic a viacdňové Vuelta a Burgos.

    Roglič dúfa, že sa vráti na Vueltu a Espana, španielsku Grand tour, ktorú už štyrikrát vyhral. Vuelta sa začína o tri týždne v Monaku.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Primož Roglič
    Primož Roglič
    Roglič musel zrušil účasť na dvoch pretekoch. Počas tréningu mal kolíziu s autom
    dnes 19:37
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