Slovinský cyklista Primož Roglič bude v nadchádzajúcej sezóne pretekať za tím NSN.
Švajčiarska stajňa dnes oznámila, že sa so 37-ročným štvornásobným víťazom Vuelty a olympijským šampiónom v časovke z Tokia dohodla na ročnej zmluve.
K novému zamestnávateľovi Roglič zamieril po trojročnom pôsobení v nemeckom tíme Red Bull-Bora hansgrohe.
"Mám rád výzvy. Preto som tu - aby sme im čelili spoločne a zistili, čo nám budúcnosť prinesie, "uviedol vo vyhlásení jazdec, ktorý má v zbierke aj titul z Gira d 'Italia 2023.
Do NSN prichádza Roglič ako ďalšia posila po Richardovi Carapazovi. Ekvádorský víťaz Gira z roku 2019 a olympijský šampión z Tokia sa dohodol na dvojročnej zmluve v októbri.Do tímu zamieril aj Kolumbijčan Santiago Buitrago.
„Roglič prináša mimoriadnu víťaznú históriu, neoceniteľné skúsenosti a preukázanú schopnosť dosahovať úspechy na tých najväčších cyklistických podujatiach,“ uviedol NSN vo svojom vyhlásení.
Roglič, bývalý skokan na lyžiach ,minulý mesiac triumfoval v časovke na majstrovstvách Európy, ktoré sa konali v jeho rodnej krajine. Na konte má dokopy 93 cyklistických víťazstiev.