Vníma to ako obrovskú príležitosť. Ekvádorčan bude jazdiť za iný tím

Ekvádorský cyklista Richard Carapaz bude v rokoch 2027 až 2029 jazdiť za tím NSN. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu a víťaz Giro d'Italia z roku 2019 by mal švajčiarskej stajni priniesť výrazné úspechy na podujatiach Grand Tour.
„Angažovanie Richarda Carapaza je významný moment pre náš tím a míľnik v rozvoji nášho športového projektu.
Richard je rodený šampión. Jeho úspechy hovoria samé za seba. Má aj výnimočnú mentalitu, v každých pretekoch je veľmi odhodlaný.
V tomto roku zažiaril na Tour de France, vyhral dve etapy a mal na sebe bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Týždeň po Tour dosiahol pódiové umiestnenie na klasike San Sebastian,“ uviedol pre webovú stránku NSN generálny manažér tímu Kjell Carlström.
Carapaz sa teší na novú výzvu. „Je to pre mňa obrovská príležitosť byť súčasťou ambiciózneho projektu a zastávať pozíciu jedného z lídrov tímu.
Som nadšený a už sa neviem dočkať prvých pretekov v novej sezóne. Pripadám si, ako keď som podpísal môj prvý profesionálny kontrakt. Bol som vtedy v siedmom nebi, že môžem byť súčasťou World tour.
Mám stále rovnakú motiváciu, cítim veľkú vášeň,“ vyznal sa 33-ročný Ekvádorčan po podpise zmluvy. Momentálne pôsobí v americkom tíme EF Education–EasyPost.