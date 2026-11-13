Evenepoela potešila trasa budúcoročnej Tour de France: Som veľmi spokojný

Belgického cyklistu Remca Evenepoela potešila trasa budúcoročnej edície Tour de France a verí, že mu bude vyhovovať. „Vyzerá to veľmi sľubne,“ vyhlásil jazdec tímu Red Bull Bora-Hansgrohe.
Budúcoročná Tour odštartuje na Britských ostrovoch. Prvé tri etapy prevedú pelotón cez Škótsko, Anglicko a Wales, potom sa presunie na francúzske cesty.
Na cyklistov bude od 2. do 25. júla 2027 čakať 21 etáp s troma finišmi na vrchole náročných stúpaní a aj dve časovky s celkovou dĺžkou až 71 km. A práve to vyhovuje štvornásobnému majstrovi sveta v sérii v tejto disciplíne.
„Musíme vytvoriť stratégiu, aby sme k tým časovkám dorazili čo najčerstvejší a naozaj do toho poriadne šliapli,“ uviedol Evenepoel, ktorý tento rok obsadil druhé miesto za suverénnym Tadejom Pogačarom.
Som veľmi spokojný, hovorí Evenepoel
Prvá individuálna časovka z Blois do Chambordu je na programe v 7. etape a meria 38 km, druhá sa odohrá v 16. súťažný deň v Toulouse a má 33 km.
„Myslím si, že je to veľký krok vpred oproti minulému roku, keď sme mali individuálnu časovku na 26 km a tímovú na 20 km. Rok predtým to bolo ešte menej. Takže je to skvelé.
Tá prvá, pokiaľ som videl, nie je vôbec technická, sú tam dlhé rovinky, čo by mi malo naozaj vyhovovať.
Druhá v Toulouse je v podstate rovinatá, až na krátke stúpanie, myslím, že trvá asi tri minúty, takže to mi tiež sedí. Som veľmi spokojný,“ citoval ho portál cyclingnews.com.
Teší ho aj menej stúpaní
V prospech dvadsaťšesťročného Belgičana hrá aj fakt, že nasledujúca Tour bude mať aj o niečo menej ťažkých stúpaní.
Rozhodnúť by sa tak mohlo až v kráľovskej 18. etape z Pau na vrchol Col du Portet vo výške 2215 metrov nad morom.
Počas nej na cyklistov čaká aj slávny Col du Tourmalet a ďalšie dve náročné stúpania.
„Tento rok mi možno sedel ešte menej než rok 2024, a predsa som skončil druhý. Niekde vnútri som vedel, že na to mám, ale zvládnuť toľko stúpaní v záverečných dňoch bola pre mňa nová skúsenosť.
Je však pravda, že vďaka časovkám, kratším a prudším dojazdom v úvodnej časti a trom dojazdom na vrchol, mi tento profil vyhovuje viac, než keby bolo na programe desať dojazdov na vrchol,“ dodal.