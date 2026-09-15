    4. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Okolo Slovenska 2026 - 4. etapa: profil, trasa, mapa.
    Okolo Slovenska 2026 - 4. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: okoloslovenska.com)
    Sportnet|15. sep 2026 o 06:00
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    Pozrite si podrobný profil 4. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Okolo Slovenska 2026 - 4. etapa

    Dátum:

    19. september 2026

    Štart:

    o 12.40 h v Beluši

    Cieľ:

    cca 17.15 h v Galante

    Dĺžka:

    197,5 km

    Profil:

    rovinatý

    Prémie:

    111,4 km: rýchlostná prémia - Dolná Krupá


    137,2 km: rýchlostná prémia - Borová

    Štvrtá etapa v tohtoročnom itinerári je síce najdlhšia (197,5 km), no zároveň je profilovo najjednoduchšia. Pokiaľ sa nič nepredvídané nestane, v Galante sa bude rozhodovať v hromadnom dojazde.

    Naposledy sa tu finišovalo v roku 2018, keď bol najrýchlejší Fabio Jakobsen. Pôvodne mala byť cieľovým mestom Trnava, no situácia sa nečakane zmenila.

    Na takmer 200 km sa nachádzajú dve rýchlostné prémie. Prvá je situovaná na 111. kilometri v Dolnej Krupej a druhá je o 26 km neskôr v Borovej. 

    Galantou sa bude prvýkrát prechádzať 11 km pred cieľom. Záver nie je technický, jedinou nepríjemnosťou je kruhový objazd 1,5 km pred páskou.

    Profily všetkých etáp na Okolo Slovenska 2026

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    Mapa: 4. etapa Okolo Slovenska 2026

    Mapa 4. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026.
    Mapa 4. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026. (Autor: okoloslovenska.com)

    Mapa: Trasa Okolo Slovenska 2026

    Trasa 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
    Trasa 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska. (Autor: okoloslovenska.com)

    Okolo Slovenska 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa: profil, trasa, mapa.
    Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa: profil, trasa, mapa.
    1. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 06:00
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