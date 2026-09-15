4. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Okolo Slovenska 2026 - 4. etapa
Dátum:
19. september 2026
Štart:
o 12.40 h v Beluši
Cieľ:
cca 17.15 h v Galante
Dĺžka:
197,5 km
Profil:
rovinatý
Prémie:
111,4 km: rýchlostná prémia - Dolná Krupá
137,2 km: rýchlostná prémia - Borová
Štvrtá etapa v tohtoročnom itinerári je síce najdlhšia (197,5 km), no zároveň je profilovo najjednoduchšia. Pokiaľ sa nič nepredvídané nestane, v Galante sa bude rozhodovať v hromadnom dojazde.
Naposledy sa tu finišovalo v roku 2018, keď bol najrýchlejší Fabio Jakobsen. Pôvodne mala byť cieľovým mestom Trnava, no situácia sa nečakane zmenila.
Na takmer 200 km sa nachádzajú dve rýchlostné prémie. Prvá je situovaná na 111. kilometri v Dolnej Krupej a druhá je o 26 km neskôr v Borovej.
Galantou sa bude prvýkrát prechádzať 11 km pred cieľom. Záver nie je technický, jedinou nepríjemnosťou je kruhový objazd 1,5 km pred páskou.