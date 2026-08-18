Nehoda ho nezastavila. Roglič štartuje na Vuelte, kde má rekordné štyri celkové triumfy

Napriek nedávnemu zraneniu z nehody v tréningu nebude slovinský cyklista Primož Roglič chýbať na štarte Vuelty, z ktorej má rekordné štyri celkové triumfy.
Tridsaťšesťročnýjazdec je v nominácii tímu Red Bull-Bora-hansgrohe. Záverečná Grand Tour sezóny odštartuje v sobotu v Monaku.
"Naším hlavným cieľom je vyhrať etapu - a dúfajme, že aj viac ako jednu, ak sa naskytne príležitosť," povedal športový riaditeľ nemeckej stajne Sven Vanthourenhout.
"Ďalším cieľom je celková klasifikácia s Primosom. Musíme však zostať realistickí, pretože po nehode vyzerala jeho príprava veľa inak, ako sme pôvodne mysleli, "uviedol.
Rogliča koncom júla zrazilo auto. Kvôli zraneniam, ktoré nešpecifikoval, musel vynechať Clásicu San Sebastián a etapové preteky Okolo Burgosu.
"Budeme to brať krok za krokom. Pomôžeme mu dosiahnuť čo najlepší výsledok v celkovej klasifikácii, ale musíme byť tiež pripravení v prípade potreby pozmeniť naše ciele, "skonštatoval Vanthourenhout.
Roglič vyhral Vueltu v rokoch 2019, 2020, 2021 a 2024. Štyri víťazstvá zo pretekov má aj Španiel Roberto Heras.
Favoritom 81. ročníka je Rogličov krajan Tadej Pogačar, ktorý po piatkovom triumfe na Tour de France bude usilovať o premiérové víťazstvo na španielskej Grand Tour.