Zvyčajne otvára cyklistickú sezónu, podujatie v Austrálii opäť zrušili

Za všetkým stojí pandémia koronavírusu a s ňou spojené rôzne obmedzenia. Ako vo štvrtok informovala austrálska strana, podujatie nie je možné organizovať, pretože cestovanie do Austrálie je mimoriadne náročné a po príchode do krajiny je nutné podstúpiť dlhú karanténu.

ADELAIDE. Preteky Tour Down Under v Austrálii bývajú zvyčajne akýmsi otvorením súťažnej sezóny v cestnej cyklistike. Organizátori podujatia sa však po roku 2021 rozhodli zrušiť aj konanie edície naplánovanej na január 2022.

"Preskúmali sme všetky možné cestičky, no v konečnom dôsledku uzavreté hranice, respektíve potreba karantény pre viac ako 400 osôb z medzinárodných tímov urobili z organizácie pretekov príliš náročnú misiu," uviedol za organizátorov Hitaf Rasheed zo spoločnosti Events South Australia.



Preteky Tour Down Under sa premiérovo konali v roku 1999 a najúspešnejším účastníkom podujatia je niekdajšia domáca hviezda Simon Gerrans, ktorý ho ovládol v rokoch 2006, 2012, 2014 a 2016.