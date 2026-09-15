Veľká smola Pogačarovej snúbenice. Druhýkrát si zlomila čeľusť a príde o MS

Po oznámení predčasného konca sezóny vzhľadom na zranenia z Vuelty sa mal Tadej Pogačar objaviť na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Kanade iba ako fanúšik a podporovateľ svojej snúbenice Uršky Žigartovej.
Ani to sa však napokon nestane. Po Pogačarovi zrejme predčasne ukončí túto sezónu aj Žigartová.
Počas 3. etapy na pretekoch Tour de l’Ardeche sa 29-ročná Slovinka nevyhla pádu a zlomila si čeľusť. S veľkou pravdepodobnosťou to znamená neúčasť na majstrovstvách sveta v Montreale.
Preteky ženskej kategórie elite sa tam uskutočnia v sobotu 26. septembra, teda jeden deň pred mužmi. Ešte väčšia smola na celom prípade je fakt, že toto zranenie Žigartová (AG Insurance-Soudal) utrpela už druhýkrát v tejto sezóne.
Prvýkrát sa tak stalo v júni na pretekoch Okolo Švajčiarska, keď spadla na neoznačenom spomaľovacom prvku na ceste. Pomerne rýchlo sa však vrátila do pelotónu a napokon stihla aj ženskú Tour de France, ktorú dokončila na 48. mieste.
Na pretekoch Tour de l´Ardeche bola po dvoch etapách až do svojho ďalšieho pádu na treťom mieste.
"Cítim sa veľmi dobre, moja forma je solídna. Nachádzam sa v záverečnej fáze prípravy pred majstrovstvami sveta aj Európy," vravela Žigartová pred pár dňami pre DirectVelo, upozornil na to aj web iDnes.cz.
Lídrom slovinskej zostavy mužov na MS v Kanade by mal byť Primož Roglič. Druhého muža celkového poradia práve skončenej Vuelty bude sprevádzať aj nečakaný víťaz jednej z etáp a celkovo siedmy Jakob Omrzel.