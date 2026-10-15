Kultúra strachu a prehnaná kontrola. Bývalí jazdci prehovorili o ťažkých chvíľach

Zamestnanci a cyklisti holandského tímu Picnic PostNL vyjadrili obavy z vytvárania kultúry strachu, prehnanej kontroly a nedôvery zo strany vedenia.
Informoval o tom holandský vysielateľ NOS, ktorý absolvoval 71 rozhovorov s bývalými a súčasnými zamestnancami tímu. Jeho zástupcovia vydali medzitým oficiálne stanovisko a podniknú interné vyšetrovanie.
Medializované informácie obsahujú tvrdenia o nebezpečnom pracovnom prostredí pod vedením šéfa tímu Iwana Spekenbrinka a športového riaditeľa Rudiho Kemnu.
Týkajú sa udalostí siahajúcich do roku 2020, pričom najviac sa spomína meno bývalého pretekára Martijna Tusvelda a trénera Adriaana Helmantela.
Filozofia tímu mala podľa Tusvelda vplyv na jeho mentálne zdravie. Vzťah s vedením sa mal zhoršiť počas Gira v roku 2020. Tusveld vyjadril svoje výhrady smerom k taktickým pokynom a i keď sa to v tom čase zdalo ako bežná diskusia, podľa neho to zmenilo smerovanie jeho kariéry.
Na konci danej sezóny mu vedenie tímu oznámilo, že prispieva k negatívnej atmosfére. V jeho pretekárskom programe na rok 2021 už nefigurovali žiadne významné podujatia a následne sa dozvedel, že mu nepredĺžia zmluvu. Napokon zostal v tíme až do roku 2024, najmä pre nečakaný odchod dvoch jazdcov.
V správe opisuje, že sa cítil „bezmocný“ a neschopný ozvať sa. Bývalý jazdec vysvetlil, že „začal pociťovať úzkosť“, trpel príznakmi depresie a uvažoval o sebapoškodzovaní. Kariéru ukončil v roku 2025.
Helmantel strávil štyri roky trénovaním víťaza Gira 2017 Toma Dumoulina a práve po najväčšom úspechu tímu sa mala dramaticky zmeniť jeho vnútorná štruktúra. Priama komunikácia medzi jazdcami a ich trénermi už totiž neexistovala.
O podávaní informácií mala rozhodovať iná skupina ľudí, pretože manažment sa podľa Helmantela obával, že jazdci získajú príliš veľký vplyv nad trénermi. Vzťah medzi vedením a športovým úsekom sa ďalej zhoršoval.
„Začali byť paranoidní a stala sa z toho diktatúra,“ spomína Helmantel.
Picnic PostNL v súčasnosti prežíva výsledkovo najhoršiu sezónu za uplynulé obdobie. S tromi víťazstvami je tím jednoznačne posledný v hodnotení tímov kategórie World Tour.