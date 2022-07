Neklam do telky, kričal Sagan. Na konci Tour baví televíznych divákov

Christophe Laporte z tímu Jumbo-Visma totiž najlepšie zvládol koncovku 19. etapy so štartom v Castelnau-Magnoac a s cieľom po 188,3 km v Cahors.

Aj keď sa dlhšie zdalo, že by Sagan mohol zabojovať aj o etapový triumf, napokon chýbal v skupinke jazdcov, ktorí sa oň pokúšali.

Keďže na programe je už len sobotňajšia časovka jednotlivcov a nedeľňajší dojazd do Paríža, o víťazovi je prakticky rozhodnuté. Dánsky cyklista môže o prvenstvo prísť už len "zázrakom".

"Bol to rýchly šprint a dosť tam fúkalo. Roztrhalo sa to potom na pár kúskov a Body (Maciej Bodnar) zostal trochu vpred, tak som mu vravel, nech ide. Nakoniec to stúpanie bolo trochu dosť...," hodnotil v poetapovom rozhovore pre RTVS.

"Trochu sme to zle vyhodnotili, ten kopček bol trochu dosť dlhý," smial sa. "Bolo lepšie zobrať to zozadu, na takýto dojazd som bol až veľmi vpredu," zhodnotil Sagan.