VIDEO: Sagan musel meniť bicykel. Úvod etapy poznačil hromadný pád

Slovák Peter Sagan obsadil až 130. miesto so stratou 7:07 minúty. Musel však hneď v úvode čeliť hromadnej kolízii.

Len pár metrov pred cieľovou páskou predstihol Austrálčana Michaela Matthewsa, ktorý do špurtu vyrazil ako prvý. Najlepšiu trojku doplnil líder celkového poradia Tadej Pogačar zo Slovinska.

Únik sa v 8. etape vytvoril hneď po štarte a pri jeho dobiehaní prišlo k pádu v balíku, do ktorého bol zapojený Pogačar aj Sagan.

Obaja však boli schopní pokračovať, no kolízia zapríčinila niekoľko odstúpení vrátane Američana Kevina Vermaerkea (DSM).

Sagan musel aj meniť bicykel a do cieľa prišiel so stratou. Nezapojil sa ani do šprintu v rýchlostnej prémii.

V celkovej klasifikácii mu patrí priebežné 135. miesto. Na vedúceho van Aerta navyše stráca v bodovacej súťaži až 178 bodov.