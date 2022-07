Rovinatá etapa bez hromadného špurtu? Všetko záleží od počasia, vraví Sagan

BRATISLAVA. V piatok odštartoval 109. ročník cyklistických pretekov Tour de France individuálnou časovkou v uliciach dánskej metropoly Kodaň. V daždivom počasí triumfoval Belgičan Yves Lampaert z tímu Quick-Step Alpha Vinyl, slovenský cyklista Peter Sagan skončil na 140. mieste. Osemnásobný národný šampión a trojnásobný majster sveta v pretekoch s hromadným štartom si 1. júla 2022 pripomenul desiate výročie jeho premiérového triumfu na Tour, celkovo ich má na konte dvanásť.

Sagan: Človeku je ťažké vyhovieť

"Pre každého sú rovnaké podmienky, mne dážď nejako extra nevadí. Človeku je ťažké vyhovieť. Ja nie som časovkársky špecialista, takže načo riskovať. Keby to bol posledný deň, tak by to bolo iné. Nemal som potrebu rozbiť sa tu hneď v prvý deň. Všetko je zatiaľ okej," zhodnotil 32-ročný Žilinčan začiatok svojej 11. Tour de France v kariére pre RTVS.

Potešilo ho množstvo divákov popri trati: "Konečne bola atmosféra vyrovnaná tej pred pandémiou. Človeka poteší, keď vidí toľko ľudí pokope, ako povzbudzujú a užívajú si Tour de France." Rovinatú etapu môže ovplyvniť počasie Sagan bude mať v sobotňajšej druhej etape šancu zabojovať o svoje 122. profesionálne víťazstvo. Na pretekárov čaká rovinatá trať s dĺžkou 202,5 kilometra.

"Uvidíme, ako sa vyvinie etapa, hlavne čo sa týka počasia, ako bude fúkať vietor. Či to vôbec príde do šprintu alebo to príde nasekané v nejakých skupinách. Všetko záleží od počasia. Je to rovinatá etapa, takže aj keby nebol vietor, tak to tímy budú chcieť udržať, aby bol šprint. Myslím si, že v tomto roku nie je veľa šprintérskych etáp," uviedol jazdec francúzskeho tímu TotalEnergies. Lampaert: Moja hlava ide vybuchnúť Lampaert je niekdajším majstrom sveta v tímovej časovke, no medzi najväčších favoritov v Kodani nepatril.