Pogačar vyhral horskú etapu, žltému Vingegaardovi však nedokázal ujsť

PEYRAGUDES. Víťazom 17. etapy Tour de France 2022 sa stal Tadej Pogačar.

Tím UAE zobral etapu útokom a Brandon McNult vysokým tempom odrovnal všetkých súperov s výnimkou Tadeja Pogačara a lídra Tour Jonasa Vingegaarda. Dán sa súperov držal celý čas.

Pogačar chcel tlačiť na súpera, no nemal na to dostatok síl a s Vingegaardom šprintoval o víťazstvo do cieľa. Predstihol ho len tesne a vďaka bonusovým sekundám skresal jeho náskok na 2:18 minúty.