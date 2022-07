Sagan skončil tesne za pódiom, záverečný špurt ovládol Philipsen

Priebežné poradie v boji o zelený dres

Na vrchole Côte d'Ambialet získal dva body Politt. V kolóne mechanických vozidiel sa ocitol Sagan, no bez problémov sa vrátil späť. Sto kilometrov pred cieľom mal dvojčlenný únik náskok 1:30 min. Neskôr došlo k nepríjemne vyzerajúcemu pádu, po ktorom skončili na zemi Steven Kruijswijk, Jakob Fuglsang a Martijn Tusveld.

Kruijswijka museli s podozrením na zlomeninu kľúčnej kosti naložiť do sanitky, Jumbo tak prišlo o kvalitného domestika do hôr. Kolízii sa nevyhol ani Vingegaard, no 56 km pred páskou sa vrátil do pelotónu. Na šprintérskej prémii získal dvadsať bodov Honoré, 15 vzal Van Aert.