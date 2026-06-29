    Vrchol prelomovej sezóny. Seixas chce na premiérovej Tour ukázať, čo v ňom je

    Paul Seixas
    Paul Seixas (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. jún 2026 o 18:16
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    Som pripravený dať do toho všetko, vraví Francúz.

    Francúzsky tínedžer Paul Seixas bude jeden z kapitánov tímu Decathlon CMA CGM na Tour de France, jeho premiérovej Grand Tour v kariére.

    Deväťnásťročný supertalent francúzskej cyklistiky prežíva prelomovú sezónu, počas ktorej nazbieral už sedem triumfov vrátane Valónskeho šípu a celkového prvenstva na Okolo Baskicka.

    Okrem toho dosiahol aj druhé miesta na Liege-Bastogne-Liege a Strade Bianche, kde ho zdolal iba hviezdy Tadej Pogačar.

    Na Tour bude v pozícii kapitána spolu s holandským šprintérom Olavom Kooijom. „Som pripravený dať do toho všetko, aby som zvládol tieto tri týždne a dosiahol čo najlepšie umiestnenie v celkovom poradí.

    Nestanovujem si konkrétnejší cieľ, pretože smerujem do neznáma, keďže som nikdy nejazdil také dlhé a náročné preteky,“ citovala ho agentúra AFP.

    Seixas bude najmladší účastník Tour od roku 1937. V deň štartu v Barcelone (4. júla) bude mať 19 rokov, deväť mesiacov a desať dní.

    „Verím, že Paul skončí najvyššie ako sa bude dať a že ja vyhrám aspoň jednu šprintérsku etapu,“ povedal Kooij.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Paul Seixas
    Paul Seixas
    Vrchol prelomovej sezóny. Seixas chce na premiérovej Tour ukázať, čo v ňom je
    dnes 18:16
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