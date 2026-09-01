Štyri dni nosil žltý dres a frustroval Kubiša. Francúz sa vráti na Okolo Slovenska

Francúzsky šprintér Paul Magnier nebude chýbať na štarte jubilejného 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska (16.- 20. septembra).
Organizátori podujatia informovali o účasti jednej z najväčších hviezd súčasného svetového pelotónu na oficiálnom webe pretekov.
Magnier sa po roku vráti na slovenské cesty, kde odštartoval svoju famóznu sériu. Na Okolo Slovenska vyhral štyri etapy, rovnako štyrikrát sa tešil v Chorvátsku a následne vyhral päť etáp na Tour of Guangxi.
Zaujímavé je, že na Okolo Slovenska 2025 štyrikrát odsunul na druhé miesto v etape Lukáša Kubiša. Slovenský majster sa všemožne snažil, ale na rýchlosť mladého Francúza nenašiel odpoveď.
Svoje šprintérske kvality potvrdil aj na tohtoročnom Giro d'Italia, kde aj vďaka trom víťazným etapám ovládol bodovaciu súťaž a po úvodnej etape si dokonca obliekol ružový dres lídra pretekov.
VIDEO: Zostrih z pretekov Okolo Slovenska 2025
V 22 rokoch má jazdec tímu Soudal Quick-Step na konte už 32 profesionálnych víťazstiev, pričom s belgickým tímom predĺžil zmluvu až do roku 2029.
"Paul je jazdec s výnimočným talentom a mimoriadnym súťažným inštinktom. Od chvíle, keď sa stal profesionálom, preukazoval vyspelosť a prirodzené vodcovské schopnosti, ktoré ďaleko presahujú jeho vek.
Jeho výsledky hovoria samy za seba, no rovnako dôležité je aj jeho nastavenie mysle, ochota učiť sa, napredovať a prevziať v tíme líderskú úlohu," povedal generálny riaditeľ tímu Soudal Quick-Step Jurgen Foré.
Jubilejný 70. ročník sa začne v stredu 16. septembra etapou so štartom aj cieľom v Košiciach. O štyri dni neskôr podujatie vyvrcholí na Královej holi.
Magnier by mal byť favoritom číslo jeden najmä vo štvrtej etape z Beluše do Galanty, ktorá má rovinatý profil a očakáva sa hromadný dojazd pelotónu.