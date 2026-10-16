Magnier si vynahradil včerajšiu smolu a opäť obliekol červený dres. V Číne predviedol famózny finiš

Francúzsky cyklista Paul Magnier vyhral štvrtú etapu pretekov Okolo Kuang-si a po jednom dni sa vrátil do čela priebežného poradia.
Jazdec stajne Soudal-Quick Step jasne ovládol hromadný špurt a vynahradil si sklamanie z predchádzajúcej etapy, v závere ktorej mu vytrhla tretra z pedála a prišiel o nádej na víťazstvo.
Dnes už na triumf z úvodnej etapy dokázal nadviazať, pričom vlani v Číne získal dokonca päť vavrínov.
V špurte Magnier porazil Ceesa Bola z Holandska a Nemca Maxa Kantera. V červenom drese lídra opäť vystriedal dnes štvrtého Fritsa Biesterbosa, v celkovom poradí pred Holanďanom vedie vďaka bonusu za víťazstvo o desať sekúnd; doteraz mali obaja rovnaký čas.
Český cyklista Pavel Novák nabral šesť a pol minúty straty a v priebežnom hodnotení sa prepadol z 30. na 104. miesto.