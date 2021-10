V bahne padali aj majsterky sveta. Po skvelom sóle sa písala história

Niektoré úseky sa premenili na bahno, kde musela bojovať so svojím bicyklom aj Deignanová. Bola však jednou z mála pretekárok, ktoré neskončili na zemi.

Deignanová finišovala na slávnom velodróme v Roubaix, na ktorom v roku 2018 triumfoval Peter Sagan, po takmer troch hodinách. V cieli bola vyčerpaná a ťažko hľadala slová, ktorými by opísala pocity šťastia.

"Je to veľmi emocionálne. Som šťastná a hrdá. Nemôžem uveriť tomu, že sa to stalo. Som pyšná na to, že som súčasťou tímu, ktorý píše históriu," skonštatovala.