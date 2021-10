Mal nálepku problémového jazdca. Na Paríž-Roubaix takmer zvíťazil

"Zrejme mi po piatich hodinách jazdy klesol tlak, a preto som pichol koleso. Bicykel sa začal správať na pavé inak ako predtým, ale treba povedať, že bolo aj dosť klzko. Neskôr som ešte spadol, čo je smola. Na druhej strane, ak jazdíte na limite, robíte aj chyby," priznal Gianni Moscon, cituje ho web CyclingNews.com.

"Veľmi skoro som vyložil karty na stôl. Vyrazil som do útoku ďaleko pred cieľom, ale nemal som šťastie. Keď ma dostihla skupinka za mnou, nemal som už nohy na to, aby som ich nasledoval. Ktovie, ako by to dopadlo bez týchto problémov. Štvrté miesto? Znova sa o to pokúsim o rok," zhodnotil 27-ročný Talian.