ONLINE: 9. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklisti dnes absolvujú 9. etapu Vuelta a Espaňa 2026 z Villajoyosy na Alto de Aitana na horskej trati dlhej 187,4 kilometra s prevýšením takmer 5 000 metrov.
Etapa vrcholí 22,3 km dlhým stúpaním s priemerným sklonom 6 % na Alto de Aitana.
Po odstúpení Tadeja Pogačara v ôsmej etape sa boj o celkové víťazstvo úplne otvoril. Vedenie prevzal Španiel Enric Mas, za chrbtom má šiestich jazdcov s rovnakým časovým odstupom.
Medzi hlavných kandidátov na červený dres patria bývalí víťazi Grand Tour Primož Roglič, Richard Carapaz a Sepp Kuss, no najväčšou hrozbou pre Masa môže byť Felix Gall
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ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 9. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
30.08.2026 o 12:26
9. etapa: Villajoyosa – Serra d'Aitana
Plánovaný
Prenos
Celkové pořadí po čtvrté etapě (červený dres):
1. Enric Mas (Movistar Team) 23:24:00
2. Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +1:00
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +1:11
4. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) +2:15
5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) +2:16
6. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +2:2
7. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) +3:27
8. Harold Tejada (XDS Astana Team) +3:56
9. GregorMühlberger (Decathlon CMG CGM Team) +5:39
10. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +6:04
...
22. Jan Hirt (NSN Cycling Team) + 19:22
1. Enric Mas (Movistar Team) 23:24:00
2. Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +1:00
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +1:11
4. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) +2:15
5. Oscar Onley (Netcompany INEOS) +2:16
6. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) +2:2
7. Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) +3:27
8. Harold Tejada (XDS Astana Team) +3:56
9. GregorMühlberger (Decathlon CMG CGM Team) +5:39
10. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +6:04
...
22. Jan Hirt (NSN Cycling Team) + 19:22
Celkové pořadí týmů:
1. Decathlon CMA CGM Team 70:23:41
2. Team Visma | Lease a Bike +19:53
3. NetCompany INEOS Cycling Team +25:25
1. Decathlon CMA CGM Team 70:23:41
2. Team Visma | Lease a Bike +19:53
3. NetCompany INEOS Cycling Team +25:25
Nejlepší mladý jezdec (bílý dres):
1. Oscar Onley (Netcompany INEOS) 23:26:16
2. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +3:48
3. Léo Bisiau (Decathlon CMA CGM Team) +6:07
1. Oscar Onley (Netcompany INEOS) 23:26:16
2. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) +3:48
3. Léo Bisiau (Decathlon CMA CGM Team) +6:07
Celkové pořadí o zelený dres (nejlepší sprinter):
1. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 124b
2. James Matthew Brenna (Team Visma | Lease a Bike) 67b
3. Mads Pedersen (Lidl – Trek) 58b
1. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 124b
2. James Matthew Brenna (Team Visma | Lease a Bike) 67b
3. Mads Pedersen (Lidl – Trek) 58b
Celkové pořadí o puntíkatý dres (nejlepší vrchař):
1. Andreas Leknessund (UNO – X Mobility) 19b
2. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 16b
3. Enric Mas (Movistar Team) 14b
1. Andreas Leknessund (UNO – X Mobility) 19b
2. Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) 16b
3. Enric Mas (Movistar Team) 14b
Devátá etapa bude končit na ikonickém vrcholu Alto de Aitana. Do programu Vuelty se vrací po deseti letech. Průměrný sklon závěrečného stoupání sice je pouze 5.8%, avšak poslední metry vedou velice úzkou silnicí s profilem nad 8%. Závodníci celkem absolvují 187.4 kilometrů a rozhodnout se může jak v úniku, tak případně až ze skupiny favoritů na celkové pořadí.
Etapa začíná lehce po poledni, předpokládaný dojezd je kolem 17:15. Největším favoritem je buď nynější vedoucí závodník Enric Mas či také dvojice Felix Gall – Primož Roglič. Černým koněm závodu je určitě silný vrchař Richard Carapaz.
Etapa začíná lehce po poledni, předpokládaný dojezd je kolem 17:15. Největším favoritem je buď nynější vedoucí závodník Enric Mas či také dvojice Felix Gall – Primož Roglič. Černým koněm závodu je určitě silný vrchař Richard Carapaz.
V osmé etapě se však odehrál doposavad nejzásadnější moment závodu. Po hrozivém pádu zhruba třicet kilometrů před cílem spadl Tadej Pogačar. Slovinský cyklista to po ošetření sice ještě zkusil, ale nakonec musel nuceně odstoupit. Červený dres tak po něm převzal Španěl Enric Mas a Vuelta je tak po tomto smolném momentu najednou velice otevřená.
V závěrečném šíleném dojezdu došlo k dalším pádům. Do popředí se tlačil Dán Mads Pedersen, který se však nakonec musel sklonit před Francouzem Bryanem Coquardem.
V závěrečném šíleném dojezdu došlo k dalším pádům. Do popředí se tlačil Dán Mads Pedersen, který se však nakonec musel sklonit před Francouzem Bryanem Coquardem.
Vítám Vás u sledování našeho on-line komentáře z deváté etapy španělské Vuelty. Závodníci před dnem volna absolvují těžkou horskou zkoušku v regionu Costa Blanca a nastoupají téměř 5000 výškových metrů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:26.