ONLINE: 8. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú siedmou etapou.
Jazdcov čaká 171 kilometrov dlhá rovinatá trasa so štartom v prímorskom meste Puçol, cieľ bude v meste Xeraco.
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ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 8. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
29.08.2026 o 14:01
8. etapa: Puçol – Xeraco
Prebiehajúci
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Závod odstartoval!
Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) si dokonce zavolal závodního lékaře. Etapa stále nezačala.
Závodnici mezitím již projíždí kilometrem nula. Závod tak bude o něco zkrácen.
Důvodem pro odložení startu je pád několika jezdců. Pořadatelé čekají na jejich návrat do pelotonu.
Start se nám malinko pozdrží, avšak pomalu se blížíme na kilometr nula.
Tadej Pogačar včera získal další dva trikoty na Grand Tour, čímž pokořil další osobní rekord. Jedná se o trikoty číslo 249 a 250. Slovinský uragán tak pokračuje v totální dominanci světové cyklistice.
Luca Van Boven z týmu Lotto Intermarché se dnes již na start nepostavil kvůli včerejšímu pádu. V pelotonu tak bude pokračovat pouze 177 jmen.
Jezdci nyní vyjíždí z neutrálního startu směrem ke kilometru 0, kde bude oficiálně zahájen dnešní závod (zhruba 13:42). Do té doby je čeká zhruba osmikilometrová neutrální zóna.
Pořadí týmů:
1. Decathlon CMA CGM 59:01:29
2. UAE Emirates – XRG +12:04
3. Visma | Lease a Bike +20:35
4. Netcompany Ineos +25:25
5. XDS Astana +33:37
1. Decathlon CMA CGM 59:01:29
2. UAE Emirates – XRG +12:04
3. Visma | Lease a Bike +20:35
4. Netcompany Ineos +25:25
5. XDS Astana +33:37
Pořadí mladých jezdců (bílý trikot):
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos 19:38:43
2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +3:48
3. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +6:07
4. Jarno Widar (BEL) Lotto Intermarché +6:43
5. Xavier Finlay Pickering (GBR) Team Jayco Alula +8:48
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos 19:38:43
2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +3:48
3. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +6:07
4. Jarno Widar (BEL) Lotto Intermarché +6:43
5. Xavier Finlay Pickering (GBR) Team Jayco Alula +8:48
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkatý trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 29
2. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X Mobility 19
3. Enric Mas (ESP) Movistar) 14
4. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 13
5. Wout Van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 13
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 29
2. Andreas Leknessund (NOR) Uno-X Mobility 19
3. Enric Mas (ESP) Movistar) 14
4. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 13
5. Wout Van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 13
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Wout van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 104
2. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 102
3. James Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 60
4. Ethan Hayter (GBR) Soudal Quick-Step 57
5. Christophe Laporte (FRA) Visma | Lease a Bike 52
1. Wout van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 104
2. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 102
3. James Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 60
4. Ethan Hayter (GBR) Soudal Quick-Step 57
5. Christophe Laporte (FRA) Visma | Lease a Bike 52
Celkové pořadí po 7. etapě (červený trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 19:32:37
2. Enric Mas (ESP) Movistar) +3:50
3. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:50
4. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +5:01
5. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +6:05
6. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos +6:06
7. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +6:12
8. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +7:17
9. Harold Tejada (COL) XDS Astana +7:46
10. Gregor Mühlberger (AUT) Decathlon CMA CGM +9:29
...
24. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +20:42
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 19:32:37
2. Enric Mas (ESP) Movistar) +3:50
3. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:50
4. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +5:01
5. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +6:05
6. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos +6:06
7. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +6:12
8. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +7:17
9. Harold Tejada (COL) XDS Astana +7:46
10. Gregor Mühlberger (AUT) Decathlon CMA CGM +9:29
...
24. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +20:42
Včerejší etapu vyhrál z dlouhého úniku Nor Andreas Leknessund, který tak, v jinak velmi smutný den pro tuto severskou zemi, přinesl společně s druhým Tobiasem Johannessenem alespoň velký sportovní úspěch pro Norsko a stáj UNO X.
Jak již bylo řečeno jedná se o čistě sprinterskou zkoušku. Závodníci nastoupají jen okolo dvanácti set metrů. Otázkou bude vítr, který bývá v blízkosti pobřeží vždy rizikem. Pokud ale sprinteři zvládnou onu vrchařskou prémii (zhruba dvacet pět kilometrů před cílem), očekává se hromadný dojezd.
Krásný den plný cyklistiky! La Vuelta pokračuje svou osmou etapou, která bude další možností pro sprintery. Měří 171 kilometrů a pořadatelé ji kvalifikují jako rovinatou. Na trase se nachází pouze jedna sprinterská prémie (138.km) a jedna vrchařská prémie (144.km), která je ale kategorie 2 a nepřepokládá se, že by nějak výrazně mohla zamotat děním v etapě. Trasa závodníky vede stále poblíž pobřeží Středozemního moře a tentokrát se bude startovat poblíž Valencie. Hostit start této sprinterské zkoušky bude okolo 13:42 hostit město Puço, které se nachází právě v provincii Valencia. Finišovat se bude okolo půl šesté ve městě Xeraco v části Safor téže provincie.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:01.