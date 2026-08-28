    ONLINE: 7. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

    ONLINE prenos zo 7. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.
    ONLINE prenos zo 7. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|28. aug 2026 o 10:40
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo 7. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2026.

    Cyklisti dnes absolvujú 7. etapu Vuelta a Espaňa 2026 z La Vall d'Alba do Aramón Valdelinares, ktorá meria 149,8 kilometrov.

    Etapa prinesie náročnú horskú skúšku s takmer 3 600 výškovými metrami a cieľom v lyžiarskom stredisku Aramón Valdelinares.

    Záverečné stúpanie prvej kategórie má takmer 10 km s priemerným sklonom 5,9 %, pričom najstrmšia časť môže rozhodnúť o víťazovi.

    Etapa meria približne 150 km a ponúka šancu pre únik, no favoriti ako Primož Roglič či Enric Mas sa môžu zapojiť do boja o víťazstvo.

    Po piatkovom súboji s Tadejom Pogačarom bude zaujímavé sledovať, či sa Mas opäť udrží medzi najlepšími.

    Kde sledovať cyklistiku v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 7. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2026
    28.08.2026 o 13:40
    7. etapa: La Vall d'Alba – Aramón Valdelinares
    Plánovaný
    Prenos
    Celkové pořadí po 6. etapě (červený trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 15:38:27
    2. Enric Mas (ESP) Movistar) +3:34
    3. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:21
    4 Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +4:50
    5. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +4:55
    6. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +5:36
    7. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos +5:37
    8. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin-Premier Tech +5:40
    9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +5:58
    10. Harold Tejada (COL) XDS Astana +6:30
    ...
    24. Jan Hirt (CZE) NSN +18:45 (17:47:20)
    Pořadí vrchařské soutěže (puntíkatý trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 29
    2. Enric Mas (ESP) Movistar) 14
    3. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 13
    4. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 11
    5. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 9
    Pořadí týmů:

    1. Decathlon CMA CGM 47:20:30
    2. UAE Emirates – XRG +4:22
    3. Netcompany Ineos +16:01
    4. Visma | Lease a Bike +16:26
    5. XDS Astana +20:36
    Pořadí mladých jezdců (bílý trikot):

    1. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos 15:44:04
    2. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin-Premier Tech +3
    3. Jarno Widar (BEL) Lotto Intermarché +2:31
    4. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +7:42
    5. Pablo Torres (ESP) UAE Emirates XRG +8:48
    Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 102
    2. Wout van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 69
    3. James Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 60
    4. Ethan Hayter (GBR) Soudal Quick-Step 57
    5. Christophe Laporte (FRA) Visma | Lease a Bike 52
    Poslední stoupání kategorie jedna má téměř deset kilometrů s průměrem 5.9%. Po lehčím začátku přijde téměř devíti procentní sklon a právě ten může v případě skupinky rozhodnout o vítězi. Etapa je přeci jen o něco kratší a čítá téměř 150 kilometrů. Pro peloton nepůjde v této náročnější horské zkoušce o nic jednoduchého a uvidíme, zda se například Primož Roglič nebo domácí Enric Mas zapojí do boje o vítězství.

    Ve včerejší etapě bojoval právě Španěl o výhru v etapě, jelikož se jako jediný udržel do cíle s Pogačarem. Ten byl však na cílové pásce nedostižný a náskok navýšil už na tři a půl minuty.
    Vítám všechny fanoušky cyklistiky! Páteční sedmá etapa Vuelty přinese další velká stoupání a konec v lyžařském středisku Aramón Valdelinares. Jezdci nastoupají za celou etapu téměř 3600 výškových metrů a čeká je hned pět horských prémií, včetně jedné sprinterské. Naposledy se zde v rámci této Grand Tour jelo v roce 2014, tehdy zde finišovala 9. etapa, kterou vyhrál Winner Anacona z Kolumbie. Letošní sedmé pokračování Vuelty nabízí šance na úniky, avšak proti dosud fenomenálnímu Tadeji Pogačarovi to budou mít ostatní závodníci velice těžké.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:40.
    Cyklistika

    Cyklistika

    ONLINE prenos zo 7. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.online
    ONLINE prenos zo 7. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.online
    ONLINE: 7. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE
    dnes 10:40
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