ONLINE: 7. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklisti dnes absolvujú 7. etapu Vuelta a Espaňa 2026 z La Vall d'Alba do Aramón Valdelinares, ktorá meria 149,8 kilometrov.
Etapa prinesie náročnú horskú skúšku s takmer 3 600 výškovými metrami a cieľom v lyžiarskom stredisku Aramón Valdelinares.
Záverečné stúpanie prvej kategórie má takmer 10 km s priemerným sklonom 5,9 %, pričom najstrmšia časť môže rozhodnúť o víťazovi.
Etapa meria približne 150 km a ponúka šancu pre únik, no favoriti ako Primož Roglič či Enric Mas sa môžu zapojiť do boja o víťazstvo.
Po piatkovom súboji s Tadejom Pogačarom bude zaujímavé sledovať, či sa Mas opäť udrží medzi najlepšími.
Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 7. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, piatok, výsledky)
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 15:38:27
2. Enric Mas (ESP) Movistar) +3:34
3. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:21
4 Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +4:50
5. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +4:55
6. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +5:36
7. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos +5:37
8. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin-Premier Tech +5:40
9. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +5:58
10. Harold Tejada (COL) XDS Astana +6:30
...
24. Jan Hirt (CZE) NSN +18:45 (17:47:20)
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 29
2. Enric Mas (ESP) Movistar) 14
3. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana 13
4. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 11
5. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 9
1. Decathlon CMA CGM 47:20:30
2. UAE Emirates – XRG +4:22
3. Netcompany Ineos +16:01
4. Visma | Lease a Bike +16:26
5. XDS Astana +20:36
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany Ineos 15:44:04
2. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin-Premier Tech +3
3. Jarno Widar (BEL) Lotto Intermarché +2:31
4. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +7:42
5. Pablo Torres (ESP) UAE Emirates XRG +8:48
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 102
2. Wout van Aert (BEL) Visma | Lease a Bike 69
3. James Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 60
4. Ethan Hayter (GBR) Soudal Quick-Step 57
5. Christophe Laporte (FRA) Visma | Lease a Bike 52
Ve včerejší etapě bojoval právě Španěl o výhru v etapě, jelikož se jako jediný udržel do cíle s Pogačarem. Ten byl však na cílové pásce nedostižný a náskok navýšil už na tři a půl minuty.